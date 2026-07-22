El interés de los nuevos talentos por las empresas ya no se resume en la remuneración. Desarrollar una carrera, aprender y conectarse con un propósito se volvió central para quienes buscan un empleo en la actualidad. Así lo planteó María Jimena Belloso, directora de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe Argentina, durante el evento de El Cronista y revista Apertura.

“Hoy, la clave es que la compañía tenga una propuesta de valor que realmente sea relevante y memorable, para que las personas quieran desarrollarse dentro de la organización”, afirmó Belloso. Según explicó, lo distintivo de L’Oréal Argentina respecto a otras firmas es la posibilidad de construir una carrera sólida, acceder a aprendizaje continuo y encontrar oportunidades reales de crecimiento profesional. “Ofrecemos una cultura donde se puede conectar con un propósito que convoque”, detalló la directiva.

Consultada sobre qué buscan los talentos en las empresas, Belloso dijo: “La propuesta de valor no debe quedarse únicamente en el salario, sino en brindar oportunidades para aprender y espacios donde las personas puedan dejar un legado o ser dueñas de sus proyectos”. Para la ejecutiva, ese es el diferencial que impulsa el desarrollo profesional dentro de la compañía.

En línea con esa visión, aseguró que el 94% de los jóvenes valora a las empresas que fomentan el desarrollo profesional y ofrecen espacios de aprendizaje: “Buscamos dar oportunidades reales de crecimiento y aprendizaje, y también fidelizar a quienes apuestan por desarrollarse en la empresa”, reafirmó la directora de Recursos Humanos. Para quienes hoy eligen dónde trabajar, el sentido de pertenencia y la posibilidad de dejar huella resultan tan valiosos como el salario o el puesto.