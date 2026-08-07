Grupo Bimbo, líder global de la industria de la panificación, celebrará el próximo 13 de septiembre la 11° edición de la Bimbo Global Race en el barrio porteño de Palermo. La premisa principal es transformar el deporte en una acción solidaria y bajo este espíritu, la compañía donará 20 rebanadas de pan por cada inscripto.

La carrera con causa más grande del mundo ya lleva acumuladas más de 30 millones de rebanadas entregadas a nivel mundial desde su creación.

Y tras haber alcanzado una donación de más de 213.000 rebanadas de pan en Argentina durante el año pasado, el objetivo para este nuevo encuentro es alcanzar una meta histórica de más de 260.000 que serán donadas al Banco de Alimentos.

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“En Grupo Bimbo creemos que una empresa puede y debe ser un agente de cambio. Creemos en la fuerza de las acciones colectivas y en que cuando trabajamos juntos por un bien común, suceden cosas extraordinarias.”, expresó José Zavalía Lagos, gerente general de Grupo Bimbo, durante su discurso, y agregó: “Por eso decimos que en esta carrera ganamos todos: quienes corren, quienes ayudan y quienes reciben”

Cabe destacar que la Bimbo Global Race se lleva a cabo simultáneamente en más de 20 países y Argentina está posicionada como uno de los de mayor participación. Durante el evento de presentación de la camiseta, Zavalía Lagos agregó: “Con esta carrera, buscamos generar un espacio familiar donde personas de todas las edades puedan reunirse y conectar con los valores solidarios y sociales”.

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Para impulsar este mensaje, la carrera cuenta con el apoyo de autoridades gubernamentales, deportistas y figuras del espectáculo en su rol de embajadores, quienes destacaron la importancia del deporte no solo para la salud individual, sino también para la integración de la familia y el bienestar de la comunidad.

Para quienes deseen sumarse a esta causa en familia, ya pueden anotarse en los formatos de 3k, 5k y 10k, así como en la versión Kids para los más chicos. Las inscripciones se realizan ingresando al sitio web oficial: bimboglobalrace.com.ar