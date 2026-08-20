Con una amplia representación del sistema científico, universitario, empresarial y tecnológico, se realizó este jueves en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires el lanzamiento del Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China (CITAC), una plataforma destinada a promover proyectos conjuntos, transferencia tecnológica, inversión, formación de recursos humanos y cooperación de largo plazo entre ambos países.

La presentación estuvo a cargo de Sabino Vaca Narvaja, presidente del CITAC; Wang Xiaoxu, Ministro Consejero de la Embajada de la República Popular China en la Argentina; y Guillermo “Willy” Durán, decano de Exactas UBA. La iniciativa reunió a algunas de las principales instituciones del ecosistema tecnológico y de la economía del conocimiento argentino, entre ellas CESSI – Cámara de la Industria Argentina del Software, CABASE – Cámara Argentina de Internet, la Red Federal de Economía del Conocimiento, Polo IT La Plata, Fundación Blockchain Argentina y el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) de la UNLP.

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La propuesta fue respaldada por la Cámara Argentino China y las Cámara de Empresas Chinas en Argentina, entre las instituciones más representativas de la relación económica y empresarial bilateral, además del Consejo Argentino Chino, universidades nacionales argentinas y una red de universidades chinas. También participaron los funcionarios de las subsecretarías de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones y de Industria y PyMEs, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, junto con autoridades universitarias y referentes científicos y productivos.

El lanzamiento se hizo en el Aula Estela de Carlotto del edificio Cero+Infinito, un ámbito emblemático para la ciencia argentina porque en la Facultad de Exactas trabaja alrededor del 10% de los investigadores del CONICET y se gradúa cerca del 25% de los doctores del país, un marco especialmente significativo para una iniciativa que busca conectar conocimiento científico, innovación y producción.

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El CITAC se estructura inicialmente sobre cuatro líneas de trabajo: proyectos conjuntos, vinculación académica, misiones y ferias tecnológicas y construcción de un marco institucional permanente entre organizaciones argentinas y chinas.

Durante su intervención, Vaca Narvaja sintetizó la concepción del nuevo espacio: “Nuestra táctica es construir una plataforma de encuentro entre los sistemas científico-tecnológicos, públicos y privados, de Argentina y China. Nuestra estrategia es jerarquizar la ciencia y la tecnología dentro de la relación bilateral, apostando a una cooperación de mayor calidad, con más conocimiento, innovación y valor agregado. No queremos solamente comerciar más: queremos investigar, desarrollar y producir más juntos.”

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Vaca Narvaja sostuvo que esta agenda adquiere especial importancia ante el momento de transformación tecnológica que atraviesa el mundo: “Estamos en un momento bisagra. La inteligencia artificial puede reconfigurar el sistema productivo, educativo y científico. Si el Sur Global aporta minerales, energía, territorio y datos mientras otros concentran algoritmos, patentes y capacidad de cómputo, podemos ingresar en una nueva dependencia digital. Desarrollar capacidades propias y cooperación tecnológica es hoy una cuestión de desarrollo y soberanía.”

El Ministro Consejero Wang Xiaoxu felicitó la creación del Cluster y destacó las oportunidades de cooperación que abre el nuevo ciclo de planificación chino: “La innovación científica y tecnológica ocupa un lugar central en el XV Plan Quinquenal de China, con sectores de frontera como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y la robótica humanoide. Argentina posee importantes capacidades científicas y existe un enorme potencial para profundizar nuestra cooperación.”

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Por su parte, el decano Guillermo “Willy” Durán resaltó el papel de la universidad pública y su articulación con el sistema productivo: “Una parte fundamental de las capacidades científicas y tecnológicas argentinas se construye en nuestras universidades públicas. Debemos fortalecer la cooperación entre universidad, Estado y empresas para transformar conocimiento en innovación, producción y desarrollo.”

La creación del CITAC busca vincular las capacidades científicas y tecnológicas argentinas con uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo. China ocupa hoy un lugar central en tecnologías de frontera, mientras la Argentina dispone de universidades, investigadores, empresas y talento tecnológico con capacidad para desarrollar proyectos conjuntos. Esa complementariedad constituye uno de los fundamentos del Cluster.

Como próximo paso, el CITAC realizará una misión tecnológica a China del 18 al 30 de noviembre, con actividades en Shanghái, Beijing y Shenzhen y participación en la China Hi-Tech Fair (CHTF), buscando convertir los vínculos institucionales en proyectos, financiamiento y cooperación tecnológica concreta.

El lanzamiento dejó planteada una definición central: la Argentina no parte de cero en la revolución tecnológica. El desafío es conectar sus capacidades científicas con inversión, escala productiva y cooperación internacional para transformar conocimiento e innovación en desarrollo, valor agregado y soberanía.