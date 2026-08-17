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La presentación oficial del modelo, denominado Type 100, representa un avance significativo en comparación con los vehículos blindados previamente utilizados por el Ejército Popular de Liberación. De acuerdo con la información dada a conocer, el diseño pone énfasis en la automatización y la efectiva integración de sistemas digitales, con el objetivo de disminuir los riesgos para la tripulación y mejorar la calidad en la toma de decisiones.

China ha presentado su primer modelo de tanque principal de batalla de cuarta generación, un avance que representa un notorio progreso tecnológico en sus fuerzas terrestres. Este nuevo vehículo militar incluye innovaciones fundamentales, tales como torreta no tripulada, sofisticados sistemas de radar, protección activa y tecnología de realidad aumentada, componentes que tienen como finalidad mejorar tanto la supervivencia como la eficacia en el ámbito de combate.

Nuevo diseño con torreta no tripulada y más capacidades

A simple vista, la diferencia más notoria entre los tanques chinos anteriores y el Type 100 es su torreta no tripulada, de aspecto futurista. En esta torreta se aloja el armamento principal, que consiste en un cañón de 105 milímetros, acompañado por una ametralladora coaxial y una estación de armas controlada a distancia.

Este enfoque permite que las funciones de combate se lleven a cabo sin la presencia directa del personal dentro de la torreta, lo que disminuye la exposición de la tripulación y abre la puerta a nuevas formas de operación en escenarios de alta intensidad.

Una potencia ha presentado un tanque de cuarta generación que incorpora tecnología innovadora en sus fuerzas terrestres.

El giro de China respecto a sus tanques tradicionales

Este avance posiciona al Type 100 como un modelo experimental que refleja la intención de China de modernizar sus fuerzas terrestres y alinearlas con las tendencias que ya exploran otras potencias militares en el desarrollo de vehículos de combate de nueva generación.

Hasta ahora, los tanques desarrollados por China contaban con torretas tripuladas, donde se ubicaban el comandante y el artillero. El paso a una estructura no tripulada representa un cambio doctrinal y tecnológico en el diseño de blindados.