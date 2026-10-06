Cuando Agens volvió al mercado en 2025, recuperó el nombre de una agencia ligada en los sesenta a la historia de Siam Di Tella. Pero el desafío era nuevo: encontrar formas de hacer que las marcas resulten relevantes en un escenario donde captar la atención es cada vez más difícil.

El proyecto nació impulsado por Grupo Newsan y reunió a profesionales con amplios recorridos en publicidad, marketing, moda, diseño y otras disciplinas. Su punto de partida fue una convicción compartida: ideas creativas que puedan resolver problemas de negocio, ya sea al presentar un producto, construir una marca o encontrar una oportunidad de conversación.

En diálogo con El Cronista, sus líderes -Marcelo Romeo, María Cherñajovsky, Nicolás Zarlenga y Federico Plaza Montero- hicieron un balance muy positivo del primer año. “Este período nos permitió trabajar con marcas de distintas categorías y enfrentar desafíos muy diversos. Pero en todos los casos nos mantuvimos fieles a nuestra filosofía: entender el problema de negocio y encontrar una idea relevante para resolverlo”, coincidieron.

Esa mirada convive con el ritmo diario de las marcas. Además de desarrollar campañas y proyectos especiales, Agens trabaja actualmente en la comunicación en redes sociales de más de 25 marcas. Para la agencia, estar presente todos los días implica sostener una identidad y saber cuándo una conversación ofrece una oportunidad genuina para participar.

El Mundial de fútbol de 2026 fue un ejemplo de esa búsqueda. Para Cabify, la agencia creó una historia protagonizada por Enrique Macaya Márquez, vinculando el viaje del periodista a Kansas City con el propósito de la marca. Para El Cronista, desarrolló “La deuda impagable”: una campaña que utilizó el lenguaje de la economía para hablar de la gratitud de los argentinos hacia Lionel Messi.

En otros proyectos, la relevancia apareció en lugares menos evidentes. Para LG, Agens eligió las paredes de los pulmones de edificios para comunicar un lavasecarropas a vecinos que conocen la dificultad de secar ropa sin sol. También realizó proyectos para marcas como Oral-B, Philco, Atma e Ilolay, y creó junto a Newsan y TEActiva “Sello Azul”, una iniciativa vinculada a la hipersensibilidad auditiva.

El primer año dejó una conclusión para el equipo: las ideas más valiosas surgen cuando la creatividad se conecta con una necesidad real. Hacerlas posibles requiere conocer el negocio, reaccionar a tiempo y contar con anunciantes dispuestos a apostar por caminos menos previsibles.

Con esa filosofía, Agens busca ampliar su cartera de clientes y avanza en la regionalización de su operación. El objetivo para su segundo año es que más empresas encuentren en la agencia un socio estratégico capaz de transformar sus desafíos en comunicaciones efectivas e impactantes.