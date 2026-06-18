En la sesión de apertura de este jueves, 18 de junio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1515 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,12% en relación con el día anterior.

La cotización euro/dólar registró en la última semana una variación de -0.47% y en el último año acumula -1.91%, reflejando una tendencia bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, reflejando un aumento en su valor. Este incremento ha generado confianza entre los inversionistas, que ven un panorama más favorable para la moneda en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear la evolución de esta tendencia, ya que las fluctuaciones en el mercado pueden influir en la estabilidad del dólar y, por ende, en la economía en general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar ha sido del 6.09%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 5.65%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.