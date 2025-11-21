La Libertad Avanza encara una semana decisiva en su negociación con los gobernadores para acelerar la aprobación del paquete de reformas con el que quiere comenzar 2026. Con una agenda que incluye cambios laborales, impositivos y penales, el Gobierno apuesta a construir una mayoría sólida en el Congreso. En ese tablero, el ministro del Interior, Diego Santilli, se transformó en el articulador central: multiplicó reuniones, promete acuerdos amplios y empieza a mostrar números que podrían alcanzar para las sesiones extraordinarias. La pregunta es si ese apoyo será homogéneo o si habrá distritos que quedarán al margen de las conversaciones.

En paralelo, el clima en el Congreso también se mueve. La Libertad Avanza sumó nuevos respaldos legislativos que fortalecen su posición, mientras el peronismo enfrenta dificultades para contener a su propia tropa. Tanto en Diputados como en el Senado se respira un escenario cambiante, con movimientos internos, realineamientos y discusiones que anticipan un verano político intenso.

Y como si hiciera falta más tensión, el frente judicial volvió a encenderse: avances en las causas Cuadernos y Vialidad, novedades sobre las visitas a CFK, resoluciones que involucran a la Agencia de Discapacidad y movimientos en el caso Libra completan una semana en la que la política y la justicia se cruzan de manera inevitable.

Todo esto y más, en un nuevo capítulo de Los pasillos del poder.