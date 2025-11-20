- El ahorro informal es una práctica muy común en la Argentina. Esto ocurre, en primer lugar, por la asfixiante presión tributaria que rige en el país. En segundo lugar, aparecen los controles financieros, que también representan un “dolor de cabeza” para los ciudadanos, quienes optaron por atesorar sus dólares físicos por fuera del sistema. Ese es el eje al que apunta el Gobierno: que los argentinos utilicen o declaren los billetes que tienen “debajo del colchón”.
- El Gobierno ultima las negociaciones por la reforma laboral. Los gobernadores avalaron algunos puntos clave del proyecto y el Ejecutivo parece dispuesta a algunas negociaciones. El oficialismo estaría buscando preservar su poder de fuego parlamentario para la reforma impositiva. Enterate más detalles.
- Otra nueva suba de los papeles argentinos ayer acercó el retorno del país a los mercados internacionales de crédito. Conoce más.
