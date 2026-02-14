Graduado como economista en la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Dessy es director de Citibank Latam y docente en la Universidad Torcuato Di Tella. En este episodio de Shot Financiero conversa con “Willy” Laborda sobre la inspiradora historia de su familia y repasa los principales hitos de su extensa carrera profesional. Además, analiza el impacto de la Inteligencia Artificial en la economía global y comparte su mirada sobre la actualidad argentina. ¿Por qué advierte que el problema que viene es que se venden más pañales para adultos que para bebés?