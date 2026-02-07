Es graduado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 30 años de experiencia en las industrias de procesamiento de semillas oleaginosas y manejo de granos en Argentina, habiendo comenzado su carrera con La Plata Cereal en 1977. Fue presidente y CEO de Bunge Argentina entre 1997 y 2010, donde a partir de 2014 también condujo los estratégicos negocios de azúcar y bioetanol de la firma en Brasil. En 2019, fue designado presidente de Operaciones Globales de Bunge, una de las principales compañías exportadoras de granos y subproductos del mundo. También ha sido presidente de la Asociación Argentina de Trituradoras de Semillas Oleaginosas y presidente del Centro de Exportadores de Cereales de Argentina. Asimismo, se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Internacional de Trituradoras de Semillas y director de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Futuros de Rosario. En la entrevista, Padilla relata cómo es articular un negocio agrofinanciero a nivel global y cuenta que llegó a dormir 60 noches por año en aviones. Recuerda también sus fuertes cruces con el gobierno kirchnerista en la Argentina y cómo fue poner el freno de mano a una maratón profesional luego de décadas intensas. “Me decían que me iba a aburrir, pero quería el desafío de la agenda vacía”, afirma. ¿Cuáles son sus consejos para los jóvenes economistas?