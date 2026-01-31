Es Magíster en Economía por la Universidad de California e Ingeniero Industrial por el ITBA, pero sobre todo es alguien que pasó casi 30 años en el corazón de Wall Street. Gran parte de su carrera la hizo en bancos de primera línea en Nueva York, donde vivió y trabajó durante dos décadas.

Entre 2000 y 2008 lideró el área de Mercado de Capitales para Latinoamérica en Deutsche Bank y, más tarde, fue CEO de su filial argentina hasta 2012. Después llegó otra etapa clave: entre 2013 y 2015 integró el Directorio de Pampa Energía.

También tuvo un rol protagónico en la gestión pública. Fue presidente de Nación Fideicomisos, subsecretario en el Ministerio de Energía y Minería y subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

De esos años recuerda, entre otras cosas, el intenso cruce con María Eugenia Vidal durante la frustrada reestructuración de la deuda provincial.

Tiene definiciones filosas: dice que el trabajo remoto no reemplaza el aprendizaje que se da en la práctica diaria, que ningún trader gana siempre, y que en finanzas no alcanza con tener un trabajo: lo importante es construir una carrera.

Y confiesa dos sueños que todavía están pendientes: ser secretario de Finanzas de la Nación y, algún día, tesorero de Boca Juniors.