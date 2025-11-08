Licenciado en Administración y con un Máster en el CEMA, desarrolló parte de su carrera en la mesa de dinero del Deutsche Bank. Actualmente se desempeña como gerente de Finanzas en BiBank.

A los 27 años, luego de sufrir un desmayo mientras viajaba en subte a causa del intenso estrés, comenzó a vincularse con la meditación, el yoga y otras disciplinas de autoconocimiento, integrando herramientas de inteligencia emocional al mundo de las finanzas.

En su más reciente libro, Fluí con el Dinero, propone una guía para transformar la economía personal. Sostiene que todo trader necesita una buena regulación emocional y aprender a ubicar al ego en su lugar.

Un enfoque original y humano sobre una actividad en la cual, para bien o para mal, las emociones deciden.