La reunión detonó todo tipo de reacciones, incluso con consecuencias legales. Rodeada de “caras nuevas”, Cristina Kirchner intentó encolumnar el debate económico detrás de un plan todavía incipiente, pero que aspira a convertirse en la plataforma de un consenso más amplio de cara a 2027. No solo busca ordenar la interna: apunta también a construir una alianza mayor que le dé sustento a una propuesta nacional alternativa a Javier Milei frente al agotamiento que atraviesa el espacio peronista. Te contamos más detalles