El tema central que el Gobierno analiza junto a los distintos actores financieros en las últimas jornadas es cómo aprovechar la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal para lograr que se vuelquen más dólares hacia la economía y apuestan al mercado de capitales como un canal clave. Eso se combina con la propuesta de una búsqueda conjunta de un camino de salida para el cepo a las empresas. Son varios los puntos que negocian con los CEO de las Alycs. El objetivo principal es analizar distintos caminos de acción conjunta para liberar nuevas capas de cepo para empresas. En ese sentido, trabajan en cómo lograr un vehículo más rápido que lleve los dólares del colchón hacia el mercado de capitales.