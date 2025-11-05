Una nueva fecha de El Cronista Open Golf se disputó en la cancha de Campo Chico Country Club. Por cuarto año consecutivo, la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo se encarga de la organización integral del circuito, con una propuesta que combina la pasión por el golf con actividades de networking y la presentación de productos y servicios por parte de los sponsors.

El evento se llevó a cabo con el respaldo de Pantus (Pantoprazol, de Laboratorios Baliarda) como main sponsor. Baliarda, una empresa argentina fundada en 1971, es líder en el desarrollo de medicamentos. Como agasajo, El Cronista le obsequió una chomba de Buke Golf a los invitados de Pantus.

El Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) le entregó una placa a Damián Spaccesi de Laboratorios Baliarda en reconocimiento por su colaboración con el instituto y el apoyo a la investigación y la ciencia en la Argentina. Esta mención especial es una distinción por la participación de Spaccesi en el torneo a beneficio del instituto que se realizó a fines de septiembre en el Jockey Club de San Isidro.

La consultora Soraya Ferri Networking Corporativo colaboró con el evento solidario al acercar varias marcas que forman parte del circuito, brindó su apoyo para el certamen y trabajó junto a El Cronista para darle visibilidad al torneo. “Cuando la Cra. Lorena Chavez, Responsable de Administración Financiera, RR HH y Relaciones Institucionales del IIMT – CONICET – Universidad Austral, se comunicó conmigo para solicitar apoyo en la recaudación de fondos para el Instituto y explorar de qué manera podía colaborar desde la consultora en el evento del Jockey Club, no dudé un segundo. Nos reunimos en el Austral para trazar distintas estrategias de colaboración y pensar nuevos proyectos que permitieran seguir sumando a la causa, invitándolos a ser parte de El Cronista Open Golf. Cabe destacar que El Cronista me acompañó desde el primer momento: hablé con Juan Coria y su respuesta inmediata fue ‘por supuesto’, reafirmando el compromiso del diario con las causas que generan impacto positivo”, declaró Soraya Ferri.

“El balance del último torneo es sumamente positivo porque una vez más estamos dejando un precedente con estos torneos cuya finalidad es recaudar fondos para la ciencia. En esta edición muchos jugadores nos pidieron anticipadamente que los tengamos en cuenta. Es una oportunidad de combinar el deporte con la colaboración en algo tan importante como son la salud y la ciencia”, comentó Lorena Chavez, Responsable de Administración Financiera, RR.HH. y Relaciones Institucionales del IIMT.

En el marco del evento de El Cronista Open Golf, el investigador Dr. Marcelo Perone, Director del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en el IIMT, dialogó con Spaccesi sobre las diversas líneas de investigación del instituto e intercambiaron ideas para avanzar sobre otros temas en forma conjunta. Al respecto, Chavez anticipó: “El 19 de noviembre, de la mano de la consultora Soraya Ferri y en alianza con FilmSuez, llevaremos adelante una CineXperience, una función de cine exclusiva y privada donde nuevamente contaremos con el apoyo de LaboratoriosBaliarda”.

También estuvo presente Juan Gallo, director del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional, oftalmólogo e investigador principal del CONICET. A Gallo, apasionado por el golf que llegó a tener 13 de hándicap, se le reservó una línea para que asista junto a sus invitados y cada integrante del grupo recibió como regalo un necessaire de viaje de El Cronista.

Gallo fue primer latinoamericano en recibir el ARVO Gold Fellow, un premio a la trayectoria en investigación en oftalmología por parte de la Association for Research in Vision and Ophthalmology, institución de Estados Unidos con más de diez mil miembros de todo el mundo.

A raíz de los valores compartidos en torno al deporte y la salud, la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo desarrolló una alianza con el IIMT para nuevos proyectos en conjunto. “Acompañamos a El Cronista Open Golf ya que nos permite seguir sumando visibilidad, que es lo que necesita el instituto. Buscamos darnos a conocer para que sepan lo que hacemos, qué líneas de investigación hay y a qué apunta el laboratorio. En definitiva, la idea es seguir sumando socios estratégicos para que conozcan nuestra tarea”, agregó la integrante del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional.

El financiamiento obtenido a través de los torneos que hizo el instituto y otras iniciativas para recaudar fondos permiten sustentar el trabajo de las investigaciones que se llevan adelante en el IIMT.

El instituto tiene doble dependencia. Por un lado, del CONICET y, por otro, de la Universidad Austral. No obstante, la realización de los torneos responde a la decisión del IIMT de explorar otras fuentes de financiamiento. “Nosotros también optamos por comenzar a buscar esta alternativa de invitar a los privados para que se sumen y así recaudar desde otro lugar, afirmó la Cra. Chavez.

Además, la participación del instituto en eventos como El Cronista Open Golf brinda la oportunidad de tener un contacto cara a cara con los participantes y así dar a conocer el trabajo que realizan. Sobre la presencia en el último torneo, la representante del IIMT señaló: “El balance de esta jornada fue súper positivo. Mucha gente se interesó, se acercó y preguntó. Por ejemplo, una persona consultó porque su mujer sufre de diabetes y en nuestro stand estuvo presente un investigador de la línea de diabetes. No solamente se interactuó en Campo Chico, sino que también están todos invitados para ir a conocer el instituto”.

Por último, la Cra. Chavez se refirió al objetivo que se plantean con las diferentes actividades con las cuales buscan darle visibilidad a la entidad y dijo: “Apuntamos que la gente no se quede solamente con el nombre ni tampoco con lo que nosotros contamos, sino que tengan la posibilidad de visitarnos. Queremos que sepan dónde estamos, qué hacemos y nos conozcan en el día a día. Estamos abriendo ese nuevo camino para que un jugador de golf que hoy nos visita en nuestro stand, se pueda acercar también al instituto”.