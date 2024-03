YPF presentó sus resultados de 2023: crecieron las inversiones y la producción pero cayeron las ganancias

YPF presentó hoy su informe de resultados correspondiente al año 2023, destacando un notable incremento en sus inversiones y la producción total de hidrocarburos. Con una inversión cercana a los 5.700 millones de dólares, un 36% por encima del año anterior, la compañía logró aumentar su producción total de hidrocarburos en un 2%, alcanzando la cifra de 514 mil barriles equivalentes por día.



El informe resalta que la actividad no convencional continúa siendo el principal motor de crecimiento para YPF. La producción de crudo no convencional registró un aumento del 27%, mientras que la de gas no convencional experimentó un incremento del 8%. De hecho, durante el último trimestre del año, la mitad de la producción total de YPF provino de recursos no convencionales, consolidando así su posición en este segmento.

Vaca Muerta.

En cuanto al mercado interno, las ventas domésticas de combustibles también mostraron un crecimiento del 3% respecto al año anterior, alcanzando un nuevo récord histórico anual. Este incremento fue resultado, principalmente, de mayores niveles de procesamiento en las refinerías de la compañía, que crecieron un 3% en comparación con 2022, así como de un aumento en las importaciones para satisfacer la demanda local.

Sin embargo, en el ámbito financiero, YPF reportó un EBITDA ajustado que superó los 4 mil millones de dólares, lo que representó una reducción del 18% en relación con el año anterior. Esta disminución se atribuye principalmente a la caída de los precios de los combustibles medidos en dólares y al impacto de la alta inflación en los costos operativos de la empresa.

El informe también reveló que el resultado neto del ejercicio arrojó una pérdida de 1.277 millones de dólares, principalmente debido a una provisión por desvalorización de activos. Esta medida contable se enmarca en el plan de optimización de yacimientos convencionales maduros aprobado por el Directorio de YPF en febrero de 2024, con el objetivo de garantizar la eficiencia y la rentabilidad a largo plazo de las operaciones de la compañía.

Por último, en cuanto a la situación financiera, la deuda neta de YPF alcanzó los 6.800 millones de dólares, manteniendo un ratio de endeudamiento neto de 1,7 veces en relación con el EBITDA ajustado, sin variaciones significativas respecto al trimestre anterior.