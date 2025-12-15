El directorio de YPF aceptó la oferta vinculante, por u$s 600 millones, que le hizo Adecoagro por el 50% que la empresa que lidera Horacio Marín tiene en Profertil, única fabricante de urea granulada de la Argentina.

De esta forma, el grupo de agronegocios pasará a tener el 90% de la compañía, dado que el jueves tomó su control, tras efectivizar la compra -también, de u$s 600 millones- que hizo de la otra mitad, que estaba en manos de la canadiense Nutrien.

Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), que se asoció con Adecoagro en esta adquisición, será la dueña del 10% restante.

Como anticipó El Cronista, la decisión fue aprobada por el directorio en su reunión del jueves 11 de diciembre, informó este lunes YPF, a través de un comunicado. “ El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones ”, agregó.

“ Esta operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta , para consolidarse como una empresa de shale de clase mundial ”, indicó YPF.

La energética que controla el Estado Nacional destacó al plan estratégico que Marín anunció cuando asumió como impulsor de esa transformación de la empresa, que el mes pasado alcanzó el récord de 200.000 barriles diarios de producción de petróleo no convencional.

“ Desde su implementación, a casi dos años, YPF logró avances significativos en cada uno de los pilares que conforman el Plan 4x4. En materia de gestión activa del portafolio, su segundo pilar, se concretó casi la totalidad de la salida de campos maduros convencionales y la venta de otros no estratégicos en Chile y Brasil ”, ponderó.

“ Al mismo tiempo, sumó activos estratégicos en Vaca Muerta, con la adquisición de Sierra Chata a ExxonMobil y Rincón de la Ceniza y La Escalonada a Total Argentina ”, continuó.

“ Con esta decisión ”, dijo en relación a la aceptación de la oferta de Adecoagro, “ YPF reafirma su compromiso con la transformación de la compañía, generando valor para los accionistas y promoviendo el desarrollo energético del país ”.

Fundado en 2002, Adecoagro es uno de los principales grupos agroindustriales de la región. Con presencia en Brasil, la Argentina y Uruguay, posee 210.000 hectáreas, produjo más de 3 millones de toneladas en 2024, más de 1 millón de megawatts-hora (MWh) y facturó u$s 1476 millones. Sus principales fuentes de ingresos fueron el azúcar (26%), el etanol (18%), la leche (19%) y el arroz (17%).

Dueño de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita, este año, el gigante cripto Tether se convirtió en su controlante, tras ofertar u$s 615 millones para expandir hasta más del 70% su participación en la empresa (tenía poco más del 19%).

A inicios de septiembre, asociado con la Asociación Cooperativas Argentina (ACA), Adecoagro acordó con Nutrien comprarle el 50% de Profertil, activo que la canadiense -que, desde 2024, están en repliegue en América latina- había puesto en venta. Esa operación estaba sujeta a que YPF -dueña de la otra mitad- no ejerciera el derecho de preferencia que tenía para igualar esa oferta.

Profertil redobló la apuesta e hizo su oferta vinculante por ese otro 50% el 1o de diciembre. Música para oídos de Marín. Que YPF no haya ejercido su first refusal fue la primera señal de que aceptaría vender la otra mitad.

Profertil tiene una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas cúbicas de urea y 790.000 de amoníaco, con las que provee al 60% del mercado local. Con planta en Bahía Blanca, generó un ebitda promedio de u$s 390 millones anuales entre 2020 y 2024.

Desde el año pasado, su management pugna por llevar adelante una inversión de u$s 1500 millones para duplicar capacidad, para lo cual se piensa en el RIGI -el régimen de incentivo que impulsa el gobierno de Javier Milei para proyectos superiores a los u$s 200 millones- y financiamiento internacional. Pero una Nutrien en salida era remisa a activar tamaño desembolso. A eso, se sumó el foco que Marín prefirió hacer en Vaca Muerta para la asignación de recursos.

Ahora, con un único accionista controlante -y cuyo mayor shareholder, además, tiene la billetera de Tether-, se abre un nuevo horizonte para esa carpeta.

¿Por qué Adecoagro compró Profertil? “ Cuando miramos la oportunidad de Vaca Muerta, el gas, la cantidad de gas que va a haber, el fertilizante es algo que necesitamos en la región. La región es una muy importante importadora de fertilizantes. Y la Argentina tiene, en Vaca Muerta, esta posibilidad de hacer el gas. Lo que nos entusiasma mucho es transformar ese gas en fertilizante y aportar al desarrollo del sector en el que somos nativos, que es el sector agrícola ”, le explicó su CEO, Mariano Bosch, a El Cronista, en un Palabra de CEO publicado en octubre.

El jueves pasado, Agrium Holdco Spain, filial de Nutrien, le transfirió el 50% de la fabricante de urea a Avaldi, sociedad anónima cuyos accionistas son Agro Inversora, de Adecoagro (80%), y ACA (20%).

En consecuencia, hubo renovación de autoridades, con salida de canadienses y el ingreso los nuevos dueños. Se designó presidente a Ignacio Bosch, hermano de Mariano y director comercial de Adecoagro.

Ese mismo día, Adecoagro hizo una emisión de capital de u$s 300 millones. Tether suscribió u$s 220 millones, en tanto que u$s 26 millones los aportaron los miembros del management de la agropecuaria y allegados. Fue la primera ampliación de capital que hizo la empresa, que nació con inversores como George Soros, desde su salida a la Bolsa de Nueva York, en 2011.