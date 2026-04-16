A fines del año pasado, Adecoagro, la firma argentina fundada en 2002, se convirtió en el socio mayoritario de Profertil, la única productora de urea granulada del país. Ahora, su cofundador y CEO, Mariano Bosch, pasó a tener silla en el directorio de la compañía, según informó Profertil a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La venta de Profertil se concretó en diciembre y marcó el traspaso de su control accionario que, hasta ese momento, estaba en manos de la canadiense Nutrien y de YPF. Con la transacción, Adecoagro adquirió las participaciones de ambos accionistas y consolidó el 90% del capital, mientras que el 10% restante quedó en manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). “Cuando miramos la oportunidad de Vaca Muerta, la cantidad de gas que va a haber, el fertilizante es algo que necesitamos en la región. La región es una muy importante importadora de fertilizantes. Y la Argentina tiene, en Vaca Muerta, esta posibilidad de hacer el gas. Lo que nos entusiasma mucho es transformar ese gas en fertilizante y aportar al desarrollo del sector en el que somos nativos, que es el agrícola”, le explicó Bosch a El Cronista, en una nota publicada en octubre del año pasado. También se designaron los nuevos integrantes del órgano de administración: por las acciones Clase “A” fueron nombrados como directores titulares Guillermo Luciano Sánchez y Alejandro Bertone, mientras que por las acciones Clase “B” se incorporaron como directores titulares Ignacio María Bosch, Emilio Gnecco y Mario José Ramón Imbrosciano. Profertil cuenta con una planta productiva en Bahía Blanca, con una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 de amoníaco, con las que provee al 60% del mercado local. En su balance de 2025, la empresa destacó que “la incorporación de estos accionistas estratégicos fortalece el perfil de largo plazo de Profertil, refuerza su posicionamiento en el mercado argentino y regional, y contribuye a asegurar la continuidad operativa y la provisión de insumos esenciales para el desarrollo del sector agroindustrial”. En lo que respecta al mercado de fertilizantes en la Argentina, la empresa estima que podría alcanzar, para este año, una tasa de crecimiento anual que oscile entre 3 al 6%. Para ello, la firma se encuentra analizando la construcción de una nueva planta, con el objetivo de duplicar la producción de fertilizantes en el país en el mediano plazo. Fundado en 2002, Adecoagro es uno de los principales grupos agroindustriales de la región. Con presencia en Brasil, la Argentina y Uruguay, posee 210.000 hectáreas. En 2025 su Ebitda ajustado fue de u$s 276,7 millones, “por un menor desempeño del agro y por 91 días sin operaciones en la planta de fertilizantes”, sostuvo. Dueño de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita, el año pasado, el gigante cripto Tether se convirtió en su controlante, tras ofertar u$s 615 millones para expandir hasta más del 70% su participación en la empresa (tenía poco más del 19 por ciento).