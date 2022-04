Vista sigue creciendo en producción y se impulsaron sus ganancias

Vista, la energética que fundó y lidera Miguel Galuccio, comunicó a los mercados los resultados del primer trimestre de 2022, en los que registró un aumento del 29% en su producción total de hidrocarburos, 43.900 barriles diarios (boe/d) y un 35% en la de petróleo, a 35.638 bbl/d . Ambos valores, comparados con el primer trimestre del año pasado.

Asimismo, la producción total estuvo 7% por encima del trimestre anterior. La producción de pozos shale fue de 29.661 boe/d, de los cuales 97% corresponde a los conectados en el bloque Bajada del Palo Oeste. Y fue impulsada por los pads 9 y 10, los cuales fueron completados en el cuarto trimestre de 2021 y están produciendo en línea con la curva tipo de la compañía.

En términos financieros, Vista informó un ebitda ajustado de u$s 127,1 millones, lo que significó un incremento trimestral de 9% y un incremento interanual de 118% , impulsado por un fuerte crecimiento de ingresos y costos operativos estables. Durante el periodo, el margen de ebitda ajustado fue 61%, 11 puntos porcentuales por encima del primer trimestre de 2021.

La utilidad neta ajustada fue de u$s 39,1 millones, comparada con los u$s 6,9 millones del primer trimestre de 2021. Se alcanzó un flujo de caja libre positivo de u$s 33 millones en el periodo.

Los ingresos totalizaron u$s 207,9 millones, un 79% por encima de los u$s 115,9 millones registrados en el primer trimestre de 2021 . La compañía exportó el 33% del volumen de petróleo (988.200 barriles de petróleo y u$s 77,1 millones de ingresos correspondientes). El lifting cost fue u$s 7,8 /boe en el trimestre, un 3% por encima del lifting cost por boe del mismo periodo de 2021, impulsado por la adquisición de los bloques Aguada Federal y Bandurria Norte, y parcialmente contrarrestado por la producción incremental de Bajada del Palo Oeste, la cual continúa diluyendo la base de costos fijos de la compañía.

El lifting cost por boe disminuyó 3% comparado al cuarto trimestre de 2021, impulsado por la ejecución de un programa de optimización de lifting cost en Aguada Federal y Bandurria Norte.

Las inversiones fueron u$s 80,6 millones, reflejando la completación del primer pad de dos pozos de Vista en Bajada del Palo Este y la perforación de dos pads en Bajada del Palo Oeste que serán completados en el segundo trimestre. La compañía informó un buen avance de los proyectos para reducir la intensidad de las emisiones GEI en un 25% en 2022, en comparación con 2021.