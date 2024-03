Un referente de la City se asocia con la petrolera de los dueños de Falabella

El financista Federico Tomasevich entró al capital de Patagonia Energy, empresa de los dueños de la cadena chilena Falabella que extrae petróleo y gas en Neuquén y tiene en ejecución un plan de inversiones por u$s 100 millones.

No es la primera incursión de Tomasevich, titular de la financiera Puente, en el negocio energético. En 2014, integró el pool de inversores que se quedó con el control de Ecogas, la dueña de Distribuidora de Gas del Centro (gasífera de Córdoba, La Rioja y Catamarca) y Distribuidora de Gas Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis). Tomasevich, quien en 2020 dejó de ser CEO de Puente tras 18 años, se desprendió de su participación en 2017. Se la vendió a Guillermo Reca (titular de Central Puerto), Ronaldo Strazzolinni, Gonzalo Peres Moore y un grupo de inversores privados. Entre ellos, Jorge Bledel, ex titular del BBVA Banco Francés en la Argentina, y Nicolás Caputo.

Por su parte, Patagonia Energy es del grupo Fratelli, propiedad de la familia chilena Solari Donaggio, accionistas controlantes de Sodimac y Falabella. A inicios de 2021, le compró activos hidrocarburíferos a la petrolera local Medanito.

La dueña de Edesur le confirmó al Gobierno que piensa quedarse en la Argentina

" Esta asociación estratégica fortalece el crecimiento y consolida el plan de inversión de más de u$s 100 millones de la empresa en el sectoer energético, que incluye la perforación de un total de nueve pozos hidrocarburíferos en Aguada del Chivato, Neuquén, hacia 2031 ", manifestó Patagonia Energy, acerca de la incorporación de Tomasevich a su capital.

La empresa opera el área de Aguada del Chivato y el área de Bocarey desde 2020 y, este año, inició un plan de perforación de tres pozos convencionales de petróleo y gas, agregó.

" La compañía lleva invertidos u$s 16 millones en estas áreas. Actualmente, cuenta con más de 20 pozos activos a partir de los cuales produce más de 480 barriles de petróleo y 40.000 metros cúbicos (m3) por día de gas ", continuó.

Añadió que posee una planta de tratamiento de petróleo (OTP) en Puesto Hernández, que está conectada al oleoducto de exportación de Oldelval, a través de la cual despacha su producción de petróleo y también brinda el servicio de recepción y despacho a compañías productoras de petróleo de la zona.

" La perforación de los nuevos pozos es parte del compromiso de Patagonia Energy con el desarrollo energético de la Argentina, y de contribuir al crecimiento de la industria petrolera y gasífera, generando empleo y promoviendo la inversión en infraestructura clave para nuestro país ", sostuvo Tomasevich.

Aguada del Chivato está estratégicamente localizada sobre la "ventana de petróleo" de Vaca Muerta y se ubica al lado del futuro parque industrial de Rincón de los Sauces, "que podría representar una importante ventaja competitiva para un eventual desarrollo no convencional", destacó la empresa, cuyo presidente es Daniel González Casartelli, ex CEO de YPF. Su CEO es Santiago Cichero, ex manager regional de GeoPark, y Jesús Grande, ex vicepresidente de Upstream de YPF, es asesor principal de la compañía.