La Terminal de Cruceros de Buenos Aires “Benito Quinquela Martín” fue elegida mejor puerto de cruceros de Sudamérica por votación directa de los propios cruceristas. La votación se llevó a cabo en el sitio Cruceroadicto.com. Operada por Terminales Río de la Plata (TRP), subsidiaria local de DP World, es la principal puerta de entrada para los cruceros en la ciudad de Buenos Aires y la más grande de Sudamérica. Se encuentra en el Puerto de Buenos Aires, específicamente en la zona de Retiro. Por temporada, pasa por la terminal un promedio de 500.000 pasajeros. Para conocer más detalles al respecto, Transport & Cargo dialogó con Francisco Morandini, director Comercial de TRP. - ¿Qué significa ser elegidos como mejor puerto de cruceros de Sudamérica? - Es una demostración y el resultado de que el camino que elegimos es el correcto. Hacemos un gran esfuerzo para dar un servicio de calidad y eficiente en un contexto de implementación de mejora continua. Además de tener un equipo dedicado a la ejecución de LEAN (mejora de los procesos) también tenemos certificados de calidad ISO 9001 y 27001, aplicamos ODS de la ONU (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y tenemos certificado de accesibilidad ALPI que garantizan la autonomía y comodidad para personas con movilidad reducida. - ¿Cuáles son los servicios y la infraestructura que destacan a la terminal? - Más allá de que ampliaron la capacidad de asientos y mejoramos el flujo para los pasajeros y sus equipajes, se puede destacar que los cruceristas cuando pasan por la terminal se llevan un pedazo de historia portuaria e identidad argentina. En la terminal pueden contemplar un cuadro gigante de Quinquela Martín que hace referencia al puerto, también un museo de la Administración General de Puertos (AGP) y locales comerciales con productos regionales. Para finalizar, desde el crucero se puede apreciar toda la operación de contenedores y las imponentes grúas de TRP. - ¿Qué importancia tiene pertenecer a DP World a la hora de gestionar esta terminal? - Es fundamental para nuestro desarrollo y para estar conectado con la industria a nivel global. Nos permite tener un acercamiento a Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) y al networking buscando mejorar permanentemente nuestro servicio para nuestros clientes. No es casualidad que Dubai ganó también el premio a mejor terminal de cruceros de Medio Oriente. Francisco Morandini comentó que la infraestructura de la terminal está diseñada para manejar hasta 12.000 pasajeros diarios y ofrece las siguientes comodidades: Áreas de pasajeros: salones de check-in, áreas de arribos y partidas, y amplias zonas de espera con aire acondicionado. También cuenta con tiendas comerciales (duty free), cafeterías, restaurantes y conexión wi-fi gratuita. En cuanto a la accesibilidad, posee instalaciones totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida, incluyendo baños y accesos de rampa. Según el informe “Turismo de Cruceros en la Ciudad de Buenos Aires – Temporada 2024/2025”, el 76% de las recaladas se concentran entre enero y marzo, generando un fuerte pico de actividad económica en el primer trimestre del año. Más del 60% de los cruceristas son no residentes por lo que la actividad está estrechamente vinculada al turismo receptivo y, por lo tanto, con capacidad directa de generación de divisas. Según este documento, el gasto por viaje de los turistas internacionales que arriban en crucero es de u$s 282, mientras que el de los excursionistas internacionales (visitantes sin pernocte) es de u$s 74. Para el caso de los pasajeros nacionales, es de u$s 29 y u$s 34 respectivamente. Entre los gastos principales figuran alojamiento, gastronomía, transporte urbano, compras, excursiones y espectáculos Durante un encuentro entre el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y representantes de la CLIA, se destacó que el sector generó casi 22.000 puestos de trabajo, directos e indirectos y produjo u$s 374,2 millones de impacto directo, indirecto e inducido sobre la economía argentina. Ese impacto representa un beneficio de u$s 5 por cada dólar invertido inicialmente en la industria.