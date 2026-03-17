Tras su ingreso en concurso preventivo, un año atrás, Los Grobo Agropecuaria comienza a mostrar señales de recuperación. El negocio del grupo agroindustrial volvió a tomar ritmo y el plan de reactivación avanza por encima de lo previsto. En el primer trimestre del acuerdo operativo con la brasileña Amaggi, la firma superó en casi 30% los objetivos de originación de granos que cerró en 185.000 toneladas (frente a las 140.000 toneladas proyectadas). Con ese desempeño, la empresa apunta a recuperar hacia fin de año cerca del 50% del volumen del negocio que tenía antes de la crisis. “La empresa trazó un plan ambicioso que está cumpliendo mejor de lo esperado”, dijeron fuentes cercanas a la empresa. En ese marco, la empresa proyecta sostener el ritmo de crecimiento en los próximos meses. El objetivo es que, hacia noviembre, cuando finalice el acuerdo por un año que tiene con la brasileña, Los Grobo supere el millón de toneladas de originación de granos y alcance ventas de insumos por u$s 40 millones. Respecto del proceso concursal, indicaron, las novedades van a comenzar a surgir dentro de un mes, momento en el que Los Grobo debe presentar una propuesta formal a sus acreedores. “Actualmente la industria requiere un mayor nivel de eficiencia y una disminución del capital de trabajo, porque su costo es muy elevado. Hoy un negocio como el de Los Grobo no resiste una tasa en pesos sin devaluación, lo que implica ir a una financiación estrictamente en dólares”, dijeron. Apuntaron, además, que en el mercado hay un gran nivel de preocupación sobre las capacidades de crédito de los distintos actores de la cadena del agro, lo que genera restricciones en la asignación de créditos. Tanto Los Grobo, como Agrofina, entraron en concurso preventivo en febrero del año pasado. Según explicaron, confluyeron dos factores principales. Por un lado, las condiciones macroeconómicas afectaron de forma directa su flujo de fondos. Por otro, la sequía histórica de la campaña 22/23 provocó una caída del 40% en la producción, en un momento en el que además retrocedían los precios internacionales de los granos y aumentaban los costos de los insumos agrícolas. Los Grobo Agropecuaria tenía cuatro negocios: molinería, producción, originación de granos y distribución de insumos. Desde que ingresó en el proceso concursal, tuvo que adecuar su estructura para hacerla atractiva, tanto para los accionistas actuales como para potenciales inversores. Así, la empresa redujo entre 45% y 55% sus gastos fijos, impulsados mayormente por los costos laborales. De tal modo, conservó únicamente los negocios de origen y de distribución de insumos. Entre los objetivos de la empresa se destacan recuperar volumen, sostener la operatoria en medio de la reestructuración y recomponer la confianza del productor. Los Grobo venía operando con cerca de 800.000 toneladas -un tercio de su capacidad histórica- y cerró un acuerdo con Amaggi para escalar ese número a 1 millón.