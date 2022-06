Tres ciudades argentinas entre las más caras para comprar una propiedad en América latina

El mercado inmobiliario atraviesa una fuerte crisis que se traduce en un récord de propiedades en venta y bajas en los precios. Pero, a pesar del sinceramiento de los valores, hoy Buenos Aires se ubica como una de las ciudades más caras de América latina.

Según un relevamiento realizado por Mercado Libre teniendo en cuenta 80 ciudades de la Argentina, Chile, Brasil, México, Uruguay y Colombia, Buenos Aires se posiciona dentro de las 10 urbes más caras de la región.

Cuáles son las dos ciudades más caras para alquilar y que superaron a CABA



Con precios más bajos, hace cinco meses que se venden más departamentos



Los datos de Mercado Libre arrojaron que el valor del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires promedia los u$s 2419. Sin embargo, no se trata de la ciudad argentina con los precios más altos: San Martín de los Andes, la supera con un valor de u$s 2520, ocupando el puesto número 7 del listado. Bariloche es la décima ciudad del ranking: u$s 2253.



El podio del ranking lo integran Uruguay, México y Chile, siendo Punta del Este la ciudad más cara con un valor de u$s 3174 por m2, seguida por Riviera Maya (u$s 2712) y Santiago de Chile (u$s 2640).

En el otro extremo, se encuentran Brasil y Colombia, con los metros cuadrados más económicos de la región.

La ciudad de Río de Janeiro aparece recién en el puesto 28 con un valor promedio de u$s 1772. Por su parte, Cundinamarca en Colombia es la más barata a la hora de comprar un inmueble, teniendo un valor promedio de u$s 666.

Cómo es el ranking

El informe de Mercado Libre analizó alrededor de 3 millones de propiedades en venta a partir de las publicaciones activas en la plataforma. De esa información realizó un ranking con las 10 ciudades con valores promedio más elevados.

Uruguay - Punta Del Este (u$s 3174) México - Riviera Maya (u$s 2712) Chile - Santiago de Chile (u$s 2640) Uruguay - Montevideo (u$s 2639) Chile - Viña del Mar (u$s 2629) Uruguay - Colonia (u$s 2613)

Argentina - San Martín de los Andes (u$s 2520)

Chile - Calama (u$s 2490)

Argentina - Buenos Aires (u$s 2419)

Argentina - Bariloche (u$s 2253)





Desaceleración de los precios

La baja de precios no solo se da en el caso de los valores de publicación, sino a la hora de concretar una venta, es decir los precios reales. Los empresarios inmobiliarios aseguran que las propiedades, en pandemia, sinceraron sus valores hasta un 30%, como consecuencia de un mayor stock disponible y una demanda muy contenida.



Según los datos del Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI), en el primer trimestre de 2022, se evidenció una caída del 6,4% en los precios de cierre respecto al promedio de todo 2021.

La baja de precios de publicación, que según datos de Zonaprop acumula una desaceleración del 18,3% desde 2019, impulsa levemente el repunte de operaciones de compra-venta.