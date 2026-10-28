En esta noticia Apuesta a los contenidos extensos

La evolución en los hábitos de consumo y la irrupción de tecnologías emergentes transformaron la industria hotelera global. El proceso de decisión del viajero dejó de ser un trayecto lineal para convertirse en una dinámica compleja, donde la búsqueda de información exige adaptar las estrategias de comunicación.

Carolina D’Elio, directora de Marcas y Comunicaciones de Wyndham Hotels & Resorts LATAM, analizó los profundos cambios en el comportamiento del consumidor y la creciente importancia de la experiencia.

“El proceso de reserva cambió por completo. Ya no hablamos de una secuencia rígida, sino de una espiral con más de 65 puntos de contacto”, explicó la ejecutiva de la firma hotelera.

Para conectar con las audiencias, la Directora de Marcas destacó la alianza con creadores de contenido e influencers, quienes generan un alto nivel de interacción y confianza con los usuarios. “El 60% de los viajeros confía más en la recomendación de un creador que en el mensaje institucional”, remarcó.

Apuesta a los contenidos extensos

A su vez, la compañía reforzó su canal de YouTube priorizando videos detallados de larga duración sobre los formatos efímeros, lo que permite mostrar en profundidad las instalaciones.

Con un portafolio de más de 300 propiedades en toda la región, garantizar la consistencia entre la propuesta publicitaria y la vivencia real en el establecimiento resulta clave para cuidar la reputación. En la era de la hiperconectividad, las valoraciones online y las reseñas en plataformas de viaje actúan como el principal motor de decisión de los futuros viajeros.

“A pesar del acelerado avance tecnológico, la hotelería sigue siendo un sector de personas para personas, donde la empatía en la atención presencial define el recuerdo del viaje”, concluyó.