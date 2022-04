Ternium sube ganancias y advierte por "elevado nivel de incertidumbre" en la Argentina

Las ganancias de Ternium, la holding global de fábricas de aceros planos que controla el Grupo Techint, crecieron 24% en el primer trimestre de 2022 , a u$s 877,5 millones, informó la empresa este martes.

Sus ingresos totales, que contemplan sus operaciones en la Argentina, Brasil, Colombia, los Estados Unidos, Guatemala y México , ascendieron a u$s 4304,8 millones, un 32% más que entre enero y marzo del año pasado.

Sus despachos de productos de acero, consignó Ternium, rozaron las 3 millones de toneladas, 5% por debajo de los volúmenes del primer trimestre de 2021. Sin embargo, tuvieron un mejor precio promedio: u$s 1427 por tonelada, 39% superior al de 12 meses antes. La cifra, no obstante, es 5% inferior al ingreso por tonelada récord que había registrado en el trimestre previo. "Esto reflejó la caída en los precios del acero", explicó este brazo siderúrgico del imperio industrial que lidera Paolo Rocca.

En México, informó Ternium, los volúmenes despachados crecieron 12%, lo que significó una recuperación parcial de la baja registrada en el último trimestre de 2021. " Este aumento secuencial en México en el primer trimestre de 2022 fue parcialmente compensado por menores despachos estacionales en la región Cono Sur ", aclaró. En esta última zona geográfica, agregó, el ingreso por tonelada permaneció relativamente sin cambios.

La ganancia operativa alcanzó u$s 1100 millones en el primer trimestre de 2022, con un ebitda de u$s 1200 millones. El ebitda por tonelada en el período disminuyó secuencialmente u$s 122,8, a u$s 409,5, "debido principalmente a menores precios efectivos de acero y mayores costos de materias primas".

En la comparación interanual, no obstante, el ebitda creció u$s 68,4 por tonelada, "como resultado de mayores precios efectivos de acero, parcialmente compensados por mayores costos de planchones comprados y materias primas".

"Tras los buenos resultados durante el primer trimestre de 2022, Ternium espera que el ebitda aumente secuencialmente en el segundo trimestre como resultado de un mayor margen de ebitda, principalmente, debido a un aumento en los precios efectivos del acero, junto con un crecimiento adicional en los despachos ", dijo sobre las perspectiva para el resto del año.

El impacto de la guerra Rusia-Ucrania

"El ambiente de negocios para la industria siderúrgica global ha cambiado significativamente desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. El papel de ambos países en el mercado global del acero, junto con la reciente ola de sanciones internacionales contra Rusia, ha conducido a una disrupción en el suministro global de productos de acero y materias primas relacionadas, induciendo aumentos en los costos para la industria, que causaron un repunte en los precios del acero en comparación con sus bajas previas ", explicó.

"Estas fuerzas, junto con el comienzo de un ciclo de contracción monetaria en las mayores economías occidentales, deberían resultar en un mayor nivel de volatilidad de mercado a corto plazo en 2022 ", amplió.

Para su negocio en México, pronosticó que los despachos de acero continuarán recuperándose en el segundo trimestre, debido, en parte, al aumento de inventarios del mercado comercial, "luego de una significativa baja en el cuarto trimestre de 2021", señaló. "La demanda de los clientes industriales se mantiene saludable", definió. "La demanda de la industria automotriz, que continúa sufriendo atrasos en las órdenes a raíz de las restricciones en la cadena de suministro, está mejorando gradualmente", indicó.

"En la Argentina, la compañía espera que los despachos aumenten ligeramente en el segundo trimestre de 2022, tras un primer trimestre estacionalmente débil", puntualizó, en relación a su operación local.

"Pese a que la demanda de acero en los sectores automotriz, de la construcción, la agroindustria y la energía permanece saludable, persiste la incertidumbre en este mercado, principalmente, debido a una situación macroeconómica desafiante", advirtió, en relación al país donde está el headquarter de su accionista controlante.

No llores por mí, Argentina

En su propio balance trimestral, Ternium Argentina informó que su volumen de despachos ascendió a 570.000 toneladas en el primer trimestre, un 9% menos que un año antes, "producto de una reducción de despachos al mercado local, parcialmente compensada por mayores exportaciones". No obstante, el mercado doméstico representa el 94% de su negocio. "Con respecto al cuarto trimestre de 2021, los despachos de acero en el primer trimestre de 2022 fueron inferiores en un 7% a raíz, principalmente, de una disminución en los despachos al mercado local", añadió.

La ex Siderar tuvo una ganancia neta de $ 28.533 millones en el trimestre, por encima de los $ 22.138 millones de un año antes. Las ventas netas sumaron $ 92.904 millones. Habían sido $ 60.296 millones entre enero y marzo de 2021.

Un factor que reflejaron sus ganancias fue el resultado de inversiones en compañías asociadas. Asentó un beneficio de $ 14.922 millones en este ítem, superior a los $ 9928 millones del primer trimestre del año pasado. En tal sentido, el resultado de su inversión en Ternium México ascendió a $ 13.911 millones, "reflejo de las favorables concidiones prevalecientes en el mercado del acero en América del Norte, comparado con una ganancia de $ 9267 millones en el primer trimestre del año 2021", consignó.

Ternium Internacional quiso comprarle a su filial argentina esa participación, a la que valuó en u$s 1000 millones.

En tanto, la ex Siderar casi duplicó la ganancia por su inversión en la brasileña Usiminas: $ 1011 millones en el primer trimestre de 2022, contra $ 661 millones un año antes. Su controlante también propuso comprarle ese activo para un mejor reordenamiento societario.

Ternium Argentina advirtió por incertidumbre cambiaria y energética

Con relación a sus perspectivas, Ternium Argentina expresó esperar un menor crecimiento de la actividad global. "La compañía prevé continuar mostrando costos de producción crecientes en los próximos trimestres", anticipó.

"En la Argentina, persiste un elevado nivel de incertidumbre con respecto a diversos factores con potencial de afectar la demanda de acero en el mercado local y las operaciones de la compañía", señaló. Al igual que en el balance de su controlante, obeservó que la situación macroeconómica del país "continúa presentando un escenario desafiante".

Las describió: "Nuevas regulaciones que incrementan restricciones de acceso al mercado de cambios podrían afectar la capacidad de la compañía y su cadena de valor para realizar importaciones de materias primas e insumos. Adicionalmente, el conflicto en Ucrania ha provocado tensión en los mercados globales de energía, afectando la disponibilidad y precio del gas natural licuado, algo que podría resultar en faltantes de gas importado en el país durante el invierno".