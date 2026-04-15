El ecosistema tecnológico local combina talento, emprendedurismo y capacidad de adaptación, en un escenario donde empresas tradicionales aceleran su transformación y el capital humano gana protagonismo. “Argentina es cuna de educación y de emprendedores. Eso es un gran catalizador de los dos lados”, señaló Eduardo Laens, CEO de Varegos. “Del lado de las empresas de tecnología vivimos en un ecosistema de proveedores muy rico, pero del otro lado hay empresarios de industrias tradicionales que necesitan hacer el catch up tecnológico”, agregó. “Nos volvimos muy habilitadores en esto de empresas que tratan de reconvertirse a una eficiencia operacional que demanda el mercado”, sostuvo. “El argentino está muy adaptado a la incertidumbre”, afirmó Facundo Aguinaga, CEO de paisanos.io. “El contexto del país nos preparó el cuero para la incertidumbre y creo que es una skill súper necesaria para el mundo actual”, dijo y agregó que “se resalta que los argentinos nos sabemos manejar en contextos de alta incertidumbre. Por su parte, Fernando Genin, CEO de Pastech, señaló que “la mirada que se tiene en el exterior sobre los recursos humanos argentinos es muy positiva. Se buscan desarrolladores y gente que implemente tecnología tanto en Argentina como en el mercado exterior”, concluyó.