Sueldos ejecutivos: la fórmula que ya aplican las empresas para competirle a la inflación

La pelea de los sueldos ejecutivos versus la inflación no tiene tregua . La batalla que dan las compañías por mantener sus salarios competitivos aún teniendo como oponentes, en algunos sectores, a empresas de todo el mundo tuvo un nuevo round: una devaluación de más del 20% que dejó sin efecto muchos de los esfuerzos de las firmas para lograr este objetivo.

Si bien, hoy por hoy, las empresas no quieren dar detalles sobre su política salarial, las consultoras especializadas en el tema ya actualizaron sus encuestas al respecto, estudios que realizan luego a hablar con las principales compañías del país, sector por sector.

Así, El Cronista pudo saber que la nueva estrategia de las organizaciones para hacer frente a este nuevo embate se basará en nuevas revisiones de la escala salarial y en adelantos de bonos, incrementos previstos o aguinaldo. En una Argentina con una inflación mensual de dos dígitos todo mes adelantado es un mes ganado. Y, en general, lo que todas las organizaciones están haciendo es negociando aumento de presupuesto para aumentar los sueldos.

"Muchas empresas están intentando adelantar algunos ajustes que tenían previstos para octubre o noviembre. Las compañías que acababan de dar un ajuste están todavía más quietas", contó Marcela Angeli, directora de Willis Towers Watson. La especialista detalló que algunas firmas piensan adelantar el mismo porcentaje que tenía previsto y otras un poco menos por como lo tenían planteado en su presupuesto".

Lo cierto es que, según el último relevamiento de WTW que se realizó pos-PASO entre 454 empresas, el 35% de las firmas piensa aumentar las oportunidades de ajustes , aunque hay un 30% que no está implementando ninguna medida. Y otro 23% va a adelantar la fechas de los ajustes salariales que ya tenía planeadas.

" No veo una respuesta masiva por parte de las empresas al tema salarial luego de la devaluación . Muchas firmas aún están viendo qué van a hacer con el negocio y no llegaron a qué van a hacer con la gente", sumó Angeli, quien señaló que las firmas más complicadas ya prefieren quedar 10 puntos abajo de la inflación pero no echar gente.

Así, con los últimos ajustes aún bajo consideración, según las compañías consultadas por WTW, los aumentos de sueldos en 2023 llegarían a un 131,8%, más de 8 puntos por debajo de la inflación anual considerada (140%). En el caso del relevamiento de Korn Ferry, también pos-PASO, el aumento anual también perdería contra la inflación y llegaría al 134%,

Las empresas negocian por ampliar sus presupuesto y darle pelea a la inflación

"El 2022 fue el año en que se pasó de tener 2 o 3 ajustes al año a tener 4. Ahora se está empezando a hablar de si cada dos meses o si cada mes", sintetizó el panorama Miguel Carugati, líder de PageGroup. Y Martín Obarrio Jiménez, senior client partner country leader Argentina, Colombia & Ecuador de Korn Ferry Digital, suma un número que grafica una tendencia incipiente aún pero real: ya hay empresas que van a dar aumentos de sueldos mensuales.

El experto también aseguró que las empresas locales son las que están reaccionando más rápido que tiene todo su board en el país.

Lo cierto es que el tema salarial volvió a ser una de las principales preocupaciones del top managment de las compañías.

Más aumentos de sueldos

Con la inflación sin freno y la devaluación de más del 20%, las empresas tuvieron que 'revisar' la política de cuatro incrementos que venía aplicando la mayoría.

Según las consultoras especializadas, los sueldos ejecutivos perderían por unos puntos contra la inflación

En el último sondeo, pos-PASO, que hizo Korn Ferry entre 100 compañías vieron una nueva tendencia tanto en cantidad de incrementos: "el 50% ya están dando más de 4 revisiones salariales, 5, 6 o, incluso, más", aseguró Jiménez Obarrio, de Korn Ferry Digital. De ese 50%, el 30% hará más de 6 revisiones y un 18% hará revisiones mensuales.

"Este es el gran cambio de tendencia. En el inicio del año, el promedio era 4 revisiones. Pos-PASO, la mayoría de las empresas consultadas sumó aumentos a sus empleados más allá de los previstos", contó el ejecutivo.

Justamente por esto es que hoy la imagen que se repite en la compañías es la de ir a golpear la puerta a sus casas matrices o sus líderes regionales a los dueños, en el caso que corresponda. "Van a negociar más presupuesto", explicó Angeli de Willis Towers Watson.

Según la información recolectada por WTW, el 50% está negociando cambios en su presupuesto salarial. Y del otro 50%, el 15 % no lo hace porque está esperando ver la evolución real de la inflación en los próximos meses. Y un 6% asegura que no lo modificará sumado a un punto más que no lo hará porque paga sus sueldos en dólares.

A diferencia de los informes que arman Korn Ferry o WTW de remuneraciones, el relevamiento de PageGroup no se hace en base a tendencias de mercado o análisis de datos, sino que es el resultado de entrevistas cara a cara con personas que trabajan en firmas de diferentes sectores.



"Este año ya era un año revolucionado con lo relacionado a aumentos de sueldo. E independientemente de la devaluación, ya se venía hablando si 4 aumentos de sueldo alcanzaban. Ya había dudas de si las empresas habían podido alcanzar la inflación de 2022 en el primer semestre. Imaginate la realidad después de agosto cuando, de un día para el otro, los salarios cayeron el 20%", pintó el panorama Carugati, de PageGroup.

La consultora llamó a 164 empresas, "de las que les está yendo bien y otras a las que les está yendo no tan bien", diferencia Carugati. Así identificaron tres conceptos: cantidad de veces que venían aumentando versus las que van a decidir aumentar hacia adelante; catch up con 2022 y presupuesto de inflación con el que iban a trabajar en el año.

"Una empresa de cada cuatro no está pudiendo compensar la inflación del 2022 ni la del 2023. Saben que vienen atrasadas en términos de salarios y creen que no van a poder actualizarse en lo que resta de este año", señaló Carugati.

Sin embargo, también 1 de cada 4 venía en línea con la inflación del año pasado y va a mejorar su presupuesto, como mínimo, la inflación de este año. "Ahí tenés los dos extremos. Las otras 2 de cada 4, o sea el 50% de la muestra dicen 'necesito ver mis números, necesito hablar con casa matriz y estoy dispuesto a revisar mi política de ajustes", detalló el experto.

"Las compañías más complicadas, si bien ponen el tema salarial arriba de la mesa, no es la principal comunicación que tienen con casa matriz. De todas formas es una realidad de la Argentina que si no estás preocupada por los salarios no podés operar", señaló el líder de PageGroup.

En el grupo mayoritario, que son las que están viendo si pueden, hay de todos. Por un lado, las casas matrices saben que las operaciones más complejas en términos de logística, impuestos, tipos de cambio están en América latina. "En muchos casos me identifican a la Argentina muy cerca de Turquía, países con procesos de inflación altos, pero países que no están en el subdesarrollo", contó Carugati.

Compensación extraordinaria y adelantos

Otra de las medidas que las empresas ya decidieron o analizan tomar es la de una compensación extraordinaria por única vez.

Esta iniciativa no se toma como política salarial sino que es una acción más propia del mercado. "Las compañías que lo están analizando están hablando de una suma que sea un porcentaje de la inflación. Esas firmas dicen: "Si yo tenía pensado hacer un ajuste del 30% en octubre para los tres últimos meses del año, en septiembre doy un extra del 10% para que los empleados lleguen a esos meses más armado y a la vez la compañía respeta el presupuesto para los últimos meses del año, lo que facilita la conversación con casa matriz", detalló el ejecutivo.

Cómo fue la pelea salarios vs inflación en 2022

Por otro lado, l as empresas también están analizando de adelantar el bonus anual. "La mayoría de las empresas están trabajando en la estructura de las remuneraciones y no tanto en montos extras, pero algunas lo están teniendo en cuenta", finalizó Carugati.