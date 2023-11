Sin levadura está en peligro la próxima cosecha de vino, qué advierten los bodegueros

Las trabas a las importaciones siguen complicando a la industria del vino. Las bodegas se preparan para la próxima cosecha y lo cierto es que los faltantes ponen en peligro la producción para el año que viene.

El principal problema es que, en medio del balotaje presidencial, las decisiones están totalmente paralizada. " Los pedidos y las discusiones con el Gobierno se postergan para después del 19 de noviembre" , explicaron desde el sector.

"La levadura es un insumo clave para la producción de vino. Si no nos autorizan este producto no tenemos garantizada la cosecha del año que viene. Este problema lo tuvimos el año pasado. Necesitamos que esto se resuelva ya porque en diciembre tendríamos que contar con este producto", explicó Patricia Ortiz, ex presidente de Bodegas de Argentinas, que reúne a más de 200 empresas de todo el país y miembro del directorio de Wines of Argentina.

La levadura es un elemento clave para la fermentación del vino. "Desde que se compra hasta que se desaduana pasan meses. Hoy no tenemos nada aprobado y la situación preocupa", agregó.

Por su parte, Ortiz agregó que "tenemos producciones paradas por la falta de papel. No puede salir el producto final porque no tienen las etiquetas. El mes pasado faltaba corcho. No se puede trabajar de esta forma, sin previsibilidad" , sostuvo la ejecutiva y dueña, además, de bodegas en la Patagonia.

La exportación se desmorona

La industria también atraviesa fuertes trabas para girar pagos al exterior lo que produce dificultades en las campañas de difusión del vino argentino en el mundo.

"Los pagos eventualmente salen pero no en el tiempo que deberían. Hace muchos meses que le venimos explicando a nuestros proveedores la situación que atraviesa el país. La receptividad es buena, pero eso tiene una fecha de vencimiento", agregó por su parte Magdalena Pesce, gerente general de Wines of Argentina.

La líder de la institución de fomento del vino argentino explicó que las relaciones con los proveedores se deterioran mes a mes. "La agencia de publicidad que tenemos en Estados Unidos y en China saben que hasta 2024 no le vamos a poder pagar", agregó. "Todo tiene un límite. Nuestros proveedores y clientes no nos van a poder aguantar mucho más. Necesitamos un horizonte para saber cómo prepararnos para el futuro", concluyó.

Si bien la falta de publicidad del vino argentino en el mundo no es un factor clave para que caigan las exportaciones, ayuda a que el escenario no mejore.

Según los datos de octubre del Instituto Nacional Vitivinícola (INV), las exportaciones registraron una caída del 27,8% comparado al año pasado. Es decir, que en los diez primeros meses del año se exportaron 63,6 millones de litros menos con respecto al mismo período del año 2022.

"Hay que tener en cuenta que los mercados están teniendo un cambio en los patrones de consumo. Estamos empezando a ver que las nuevas generaciones no se inclinan por el alcohol . Hay una tendencia de consumo hacia productos sin alcohol o con baja graduación alcohólica a nivel mundial", explicó Pesce.