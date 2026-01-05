En esta noticia Las mineras con mejor performance en 2025

El boom de la minería no es exclusivo de la Argentina en tiempos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la llegada de inversiones con el nuevo gobierno de Javier Milei, aunque sí es motor de un salto inédito global para el sector. Las empresas mineras registran una valuación de mercado récord y con grandes proyectos en el mundo, millonarios en el país, suman más de u$s 2,17 billones en capitalización bursátil (más de u$s 800.000 millones lo sumaron solo en 2025).

De las 10 empresas mejor valuadas del mundo y las que llegaron a triplicar su valor, siete tiene proyectos en la Argentina. Y casi todas pidieron entrar al RIGI.

El gran salto de crecimiento de estos gigantes de la minería global no está atado específicamente a una región o un mineral, aunque la suba de precios del oro, plata y cobre fue determinante en su mejor performance. La creciente demanda de minerales críticos fue otro de los factores de impulso.

Según el ranking que elabora el sitio especializado maning.com, entre las firmas que lideran la lista destacada del sector, cinco mineras ya superan la barrera de u$s 100.000 millones en valoración.

Ranking 2025 de mineras por capitalización bursátil

BHP y Rio Tinto son las dominantes de la industria global. Ambas tienen millonarios proyectos mineros en la Argentina y siguen siendo las dos gigantes con mayor valuación histórica.

BHP regresó al país tras más de dos décadas, con proyectos de cobre de escala global. Junto con Lundin opera Vicuña, que une los proyectos Josemaría y Filo del Sol de cobre, oro y plata.

En la Argentina, Vicuña acaba de presentar su solicitud para adherir al RIGI Josemaría y Filo del Sol, bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), que implica un compromiso de invertir un mínimo de u$s 2000 millones en los primeros dos años. La cifra total de inversión, que se conocerá este año con el informe técnico integrado, promete superar los u$s 15.000 millones.

Rio Tinto también pisa fuerte en la Argentina. Fue la primera compañía del sector en conseguir la aprobación de un RIGI. Lo logró para el proyecto de litio Rincón, en Salta, con una inversión de u$s 2700 millones. Ahora va por Fenix, que aunque hace 30 años que cuenta con una planta en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca pidió entrar al RIGI para la fase 1B del proyecto de expansión, por u$s 251 millones.

En el ranking de valuación, Zijin Mining tuvo una apreciación de más del 127% en 2025 y se consolidó en el podio entre las empresas más valiosas del mundo, superando a rivales tradicionales. La compañía china es propietaria del proyecto de litio Tres Quebradas, en Catamarca, considerado uno de los de mejor ley en el planeta.

Southern Copper (el brazo minero de Grupo México), con un crecimiento de alrededor del 64% se consolidó como una de las principales apuestas de inversión en cobre. En la Argentina tiene proyectos de exploración en la Patagonia.

Newmont tras la adquisición de Newcrest Mining por u$s 17.000 millones, consiguió entrar al grupo de “triple dígito” en valoración, con una estrategia particular de expansión y desinversiones estratégicas.

En la Argentina, la compañía estadounidense opera la histórica Cerro Negro, en Santa Cruz.

Las mineras con mejor performance en 2025

En el ranking de valuación de mineras, además de las grandes corporaciones con operaciones diversificadas, varias compañías se destacaron por sus ganancias extraordinarias:

Fresnillo : el minero de plata controlado por Grupo Peñoles mostró un crecimiento de hasta cinco veces su valor durante el año, cimentando su posición en la mitad de la tabla después de años de altibajos.

MP Materials : saltó tras cerrar un acuerdo estratégico con el Pentágono , llevando su valuación por encima de un alza de 200% en el año , aunque no logró sostenerse en el Top 50 al cierre de 2025.

Lynas Rare Earths: también duplicó su valoración gracias al auge de elementos de tierras raras, otro segmento clave para tecnologías ‘verdes’ y defensa, aunque terminó fuera de los 50 principales en los últimos meses del año.

Entre otros aspectos, se registró el retorno de SQM (Chile) y Albemarle (EE.UU.) al ranking, lo que refleja la reactivación del sector del litio conforme la oferta global se ajusta a la demanda de baterías.

Albemarle también tiene presencia en la Argentina. Está en etapa de exploración y desarrollo de litio en el salar de Antofalla (Catamarca) con campañas de perforación y estudios, con potencial escala de inversión y producción de litio sostenible.

Entre las compañías con presencia en la Argentina que figuran en el ranking de las 10 mineras más valiosas -una lista que se extiende en total a 50 empresas- también aparece Barrick en el puesto número siete de las más valiosas.

La histórica operadora de la mina de oro sanjuanina Veladero, hoy junto a Shandong Gold, está también detrás de un RIGI por una inversión de u$s 400 millones.

Otro gigante con presencia en el país que pidió entrar al RIGI y ocupa el noveno del ranking de las mineras mejor valuadas es Glencore. La compañía de materias primas global pidió beneficios para invertir en dos mega proyectos en la Argentina: u$s 4000 millones para el desarrollo de Agua Rica y u$s 9500 millones para el desarrollo de El Pachón (Fase 1).