Shell duplicó sus ganancias y tuvo el mejor resultado de su historia

La petrolera Shell, al igual que su par norteamericana ExxonMobil, finalizó 2022 con un beneficio récord de u$s 42.309 millones, lo que se traduce en un incremento del 110% respecto al año previo.

Según los resultados informados por la empresa, las ganancias netas ajustadas del año pasado superaron las obtenidas en 2008, cuando la empresa marcó un récord de u$s 28.400 millones.

La petrolera británica registró, en el último cuatrimestre del año, beneficios por encima de lo previsto por los analistas, u$s 10.409 millones, un aumento del 54% respecto al trimestre anterior.

En un comunicado a la Bolsa de Valores de Londres, Shell señaló que sus ingresos anuales totales alcanzaron los u$s 386.201 millones, frente a los u$s 272.567 millones del año anterior lo que se traduce en un incremento del 29,5 por ciento.

La petrolera reportó una ganancia récord para la compañía en 2022

Para Wael Sawan, director ejecutivo de la petrolera, los resultados durante todo 2022 "demuestran la solidez de la cartera diferenciada de Shell". Sin embargo, los resultados de otras petroleras apuntan a que todas se han beneficiado de los altos precios de los hidrocarburos que se registraron en 2022 como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Shell también anunció una recompra de acciones por u$s 4000 millones, que prevé completar antes de que se anuncien los resultados del primer trimestre. De esta forma, la petrolera redujo su deuda neta de u$s 52.556 millones a u$s 44.838 millones, un 15 % menos.

Shell no fue la única

Esta semana la petrolera estadounidense ExxonMobil también informó que registró en 2022 una ganancia neta de u$s 55.740 millones. De esta forma, la compañía logró duplicar su beneficio, de u$s 23.040 millones de 2021.

No solo se trata de un récord para la compañía, sino un máximo histórico para la industria petrolera occidental.