La empresa brasileña Raízen busca cerrar la venta de su operación argentina antes de fin de año. Así lo aseguró su CEO, Nelson Gomes, en diálogo con inversores mantenido este viernes en la ciudad de San Pablo. Espera unos 10.000 millones de reales -más de u$s 1900 millones al cambio actual- por esos activos, que incluyen la refinería de Dock Sud y más de 700 estaciones de servicio de la marca Shell. La oferta que más avanza para comprarlos es la del grupo suizo Mercuria, que en la Argentina es accionista de Phoenix Global Resources, petrolera con actividad en Vaca Muerta. En noviembre, Mercuria presentó una propuesta de u$s 1400 millones por esa compra. Raízen es una sociedad 50-50 entre el grupo brasileño Cosan, mayor productor de caña de azúcar y etanol del mundo, y la propia Shell. En la Argentina, se quedó en 2018 con el negocio de refinación y comercialización (downstream) de la anglo-neerlandesa, en u$s 950 millones. Entre 2020 y 2023, desarrolló un plan de inversiones de u$s 715 millones en la empresa. Sin embargo, Cosan -cuyo dueño, Rubens Ometto, es uno de los mayores empresarios de Brasil- atraviesa una crisis financiera que arrastró a la propia Raízen. Entre las primeras opciones que el grupo analizó para reducir su deuda estuvo la venta de la operación en la Argentina, proceso que se activó el año pasado. Adicionalmente, este lunes, se supo que Raízen había contratado al banco Rothschild como asesor para reestructurar su propia deuda financiera. Ahora, el diario económico brasileño Valor publicó que Cosan con su propio financial advisor, el banco de inversión BTG Pactual, le presentará una propuesta a Shell para reestructurar la empresa. Esa propuesta implica la conversión en acciones del 25% de la deuda de Raízen, cuyo pasivo total asciende a 55.300 millones de reales (casi u$s 10.600 millones). Según esa propuesta, Raízen se dividiría en dos empresas: una de commodities, que se quedaría con el negocio de azúcar y etanol, y otra de distribución de combustibles. Ambas estarían listadas en la Bolsa de San Pablo. Este plan, explicó Valor, necesita el aval de Shell y de los acreedores. Cosan y Shell, agregó, tienen avanzada una disposición para hacer una inyección de capital, lo que alejaría -momentáneamente- un escenario de recuperación judicial, que es un proceso semejante al concurso preventivo de la Argentina. “Los inversores temen esto después de la contratación de asesores financieros por parte de Raízen para renegociar su deuda”, señaló, en relación a la incorporación de Rothchild y los estudios jurídicos Pinheiro Neto (Brasil) y Cleary Gottlieb (Estados Unidos). En cambio, la propuesta de Cosan llegó a ser conversada con bancos acreedores pero todavía no presentada a los tenedores de bonos de Raízen. Raízen tendría una capitalización de 3000 millones de reales (u$s 575 millones), de los cuales 1000 millones son de Cosan (u$s 190 millones), 500 millones de Ometto (u$s 95 millones) y 1500 millones de Shell (u$s 290 millones). Después, sería el turno de la división de la empresa. Cerca de dos tercios del 25% de la deuda se quedarían en la sociedad de commidities para ser convertidos en acciones. El otro tercio, en la de distribución, que además recibiría un aporte de 5300 millones de reales (más de u$s 1000 millones) de fondos de private equity de BTG, que quedaría como accionista principal de este negocio. Luego, esta unidad haría un follow-on de cerca de 4500 millones de reales (u$s 860 millones) en el mercado. Esos fondos se usarían para repagarles a los acreedores que conviertan su deuda en acciones de la empresa de combustibles, que seguiría utilizando l abandera de Shell. Según Valor, la venta de la operación en la Argentina se mantendría con este plan. Citó una teleconferencia con analistas en la que Gomes, el CEO de Raízen, dijo que quiere cerrar la venta de la refinería en la Argentina antes de fines de este año. Valor recordó que está en negociaciones avanzadas con Mercuria. Raízen cerró el último trimestre con una pérdida de 15.600 millones de reales (casi u$s 3000 millones), seis veces mayor a la que tuvo un año antes. Su deuda corriente aumentó 43 por ciento.