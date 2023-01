ExxonMobil registró en 2022 la mayor ganancia de su historia

La petrolera estadounidense ExxonMobil registró en 2022 una ganancia neta de u$s 55.740 millones. De esta forma, la compañía logró duplicar su beneficio, de u$s 23.040 millones de 2021. No solo se trata de un récord para la compañía sino un máximo histórico para la industria petrolera occidental.

Los resultados de Exxon superaron ampliamente la ganancia, que hasta el momento habían sido récord de 2008, cuando la empresa había registrado u$s 45.200 millones. En ese momento, el petróleo alcanzó los u$s 142 por barril, un 30% por encima del precio medio del año pasado.

Solo en el cuarto trimestre del ejercicio, el beneficio neto alcanzó u$s 12.750 millones, frente al saldo positivo de u$s 8870 millones de un año atrás, un 43,7% más interanual, según informó la compañía.

Por su parte, los ingresos trimestrales fueron de u$s 95.429 millones, lo que supone un importante aumento comparado con la facturación de u$s 84.965 millones de 2021.

Exxon logró el mejor rendimiento anual de refino de su historia en América del Norte y el más alto a nivel mundial desde 2012, dijo la empresa. Completó mecánicamente la ampliación de su refinería de Beaumont, en Texas, y espera poner en el mercado 250.000 barriles diarios de capacidad de destilación de crudo en el primer trimestre de este año.



Contra la Unión Europea

Exxon dijo a la agencia Reuters que sus beneficios del cuarto trimestre se vieron afectados en u$s 1300 millones por un impuesto extraordinario de la Unión Europea, que comenzó a aplicarse en el último trimestre, y por el deterioro de activos.

En este contexto, la empresa demandó a la Unión Europea (UE) alegando que el impuesto excede sus competencias legales.

Los resultados pueden provocar otro enfrentamiento con la Casa Blanca. El viernes pasado, la administración del presidente Joe Biden criticó a las petroleras por destinar dinero a los accionistas en lugar de a la producción.

En ese sentido, Exxon se jactó de que el flujo de caja de sus operaciones se disparó hasta los u$s 76.800 millones el año pasado, frente a los u$s 48.100 millones de 2021.

El último trimestre

Lo cierto es que la firma obtuvo unos beneficios de u$s 14.000 millones en el cuarto trimestre, un 60% más que en el mismo periodo del año pasado, pero casi un 25% menos que en el trimestre anterior, debido a la caída de los precios del crudo y a las interrupciones de algunas operaciones por el frío.

Exxon ganó u$s 3,09 por acción en el trimestre. Esta cifra fue inferior a las expectativas de los analistas encuestados por Factset, que preveían u$s 3,29 por acción.

El precio del petróleo osciló entre u$s 70 y u$s 90 por barril de crudo estadounidense de referencia durante el trimestre. Los precios domésticos del gas natural, que afectan al costo de la energía doméstica y la electricidad, oscilaron entre u$s 6 y u$s 7 por millón de unidades térmicas británicas (BTU, por su sigla en inglés) durante el trimestre, según FactSet, un precio superior al que pagó la mayoría de los estadounidenses en los últimos años.