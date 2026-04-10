Hay una parte del crecimiento de la que casi nadie habla. Esa parte incómoda en la que el cuerpo se acelera, la mente duda y aparece esa sensación rara que muchas veces confundimos con una señal de “esto no es para mí”. Pero no siempre es así. No es algo que tenés que evitar. Es algo que necesitás entender porque muchas veces, esas sensaciones no vienen a frenarte. Son señales que vienen a avisarte que estás saliendo de lo conocido. Y eso, aunque incomode, es exactamente lo que necesitás. Durante mucho tiempo se instaló la idea de que para avanzar hay que sentirse segura, confiada, lista. Como si el éxito fuese un camino sin miedo. Pero en la práctica pasa exactamente lo contrario. El miedo aparece cuando estás por hacer algo que importa. Cuando estás por exponerte. Cuando estás por dejar de ser quien eras. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Creen que ese miedo es un límite, cuando en realidad es un portal hacia una versión tuya que todavía no conocés. Tu cerebro no está diseñado para empujarte hacia lo nuevo. Está diseñado para protegerte, para repetir lo conocido, para mantenerte en automático. Por eso, cada vez que intentás crecer aparece resistencia. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo distinto. Y acá hay algo clave que entender: el cerebro cambia. No es fijo, ni rígido, ni definitivo. Tiene plasticidad, se adapta a lo que hacés, a lo que repetís y a las decisiones que sostenés incluso cuando incomodan. Cuando te animás a atravesar algo que antes evitabas, no solo estás tomando una decisión, estás creando nuevas conexiones neuronales y abriendo un camino que antes no existía. Al principio se siente incómodo, forzado, incluso ajeno. Pero con el tiempo, eso que hoy te desafía empieza a volverse natural. Y en ese proceso no solo cambian tus resultados, cambia tu identidad. Porque después de atravesar esa emoción, ya no sos la misma persona. El miedo no aparece cuando estás en tu zona de confort. Aparece cuando estás en expansión, cuando dejás de repetir lo de siempre y empezás a convertirte en alguien distinto. Lo mismo pasa con la ansiedad. No toda ansiedad es negativa. Muchas veces es energía disponible que no sabés cómo interpretar. Es tu sistema preparándose para sostener algo más grande de lo que venías sosteniendo hasta ahora. El problema es que muchas veces la confundimos con nerviosismo. El nerviosismo es más mental, más desordenado, más ligado a la duda y al miedo de que algo salga mal. La ansiedad, en cambio, muchas veces es activación. Es el cuerpo en alerta, con energía lista para ser usada. Pero como no estamos entrenados para habitar esa intensidad, la interpretamos como un problema. Y ahí es donde nos frenamos, justo en el momento en el que podríamos avanzar. Y ahí es donde se define todo. En el momento en el que elegís avanzar igual. El crecimiento no ocurre cuando desaparecen esas emociones sino cuando dejás de necesitarlas resueltas para dar el siguiente paso. Ese es el punto de inflexión que cambia tu vida. Cuando entendés que tenés dentro tuyo la herramienta más potente y más simple de todas: la respiración. No hay emoción que un par de respiraciones conscientes no puedan bajar. Siempre está disponible, te devuelve al cuerpo y te saca del automático. No cambia lo que está pasando, pero cambia cómo lo transitás. Y eso es suficiente para no frenarte. Porque del otro lado de ese límite no hay peligro. Hay un punto de cruce. De un lado está la versión que ya conocés. Del otro, la que todavía no terminaste de construir. Hay una versión tuya que queda atrás. Y otra que empieza a aparecer. Por eso, cada vez que evitás esa incomodidad, no estás evitando una emoción. Estás evitando crecer. Y cada vez que la atravesás, incluso con dudas, con miedo o con incertidumbre, estás haciendo algo mucho más profundo que avanzar. Estás cambiando tu forma de pensar, de sentir y de actuar.