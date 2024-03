Se levantó el paro aeronáutico para Semana Santa: el impacto en las reservas que le generó a Aerolíneas

Este miércoles por la noche, se levantó el paro de gremios aeronáuticos que se anunció la semana pasada, previsto para inicios de Semana Santa, para Jueves y Viernes Santos.

No obstante, el tiempo en que estuvo vigente el anuncio de la medida de fuerza le provocó una estrepitosa caída de las reservas a Aerolíneas Argentinas. La aerolínea de bandera concentra la mayor cantidad de vuelos para estas fechas, que significarán el fin de semana más largo de 2024.

Los cuatro días previos al anuncio del paro, que se realizó el viernes pasado por la tardecita, la empresa tuvo un total de 3000 reservas para Jueves y Viernes Santos. A partir del comunicado de los sindicatos, los cuatro días siguientes las compras bajaron un 98% y la compañía cerró solo 50 transacciones para esos dos días festivos.

"La medida tuvo un impacto directo en la venta de tickets, fue un 'misilazo' en este fin de semana largo, uno de los más importantes del año", señalaron fuentes allegadas a Aerolíneas. Este 'bombazo' que significó el paro para la aerolínea tiene que ver con que sus reservas para Semana Santa están un 15% arriba versus las mismas fechas de 2023.

El paro que anunciaron los sindicatos APA, APLA, APTA y UPSA se suspendió luego de concretarse un acuerdo salarial parcial con Aerolíneas Argentinas e Intercargo, con un 12% de compensación correspondiente a enero y un 8% para marzo, lo que arroja un acumulado del 21%. En virtud de este acuerdo, se levantó la medida de fuerza programada por 48 horas a partir de las 0 horas del 28 de marzo.

Las negociaciones salariales se retomarán en abril . Aún así, la Asociación Argentina de Aeronavegantes llamó a los trabajadores a permanecer en alerta. "Esta situación no es una victoria para nadie, y está muy lejos de ser el final de un conflicto, que evidentemente recién comienza. Continuaremos luchando por recuperar el nivel salarial, así como por todas aquellas políticas que protejan nuestras fuentes de trabajo de la ofensiva bajo la cual se encuentran actualmente", expresó.

Un año sin subsidios para Aerolíneas Argentinas

La operadora cumplió un año sin recibir subsidios. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto Nacional y Administración Financiera Pública, febrero de 2023 fue el último mes en el que la aerolínea de bandera usó fondos del Estado, por $ 6000 millones.



Pero, de acuerdo a la compañía, ese monto fue correspondiente al presupuesto 2022. Para ese año, se había proyectado aportes por $ 72.000 millones para la empresa. Sin embargo, se ejecutó cerca de un 70%, alrededor de $ 50.400, según eal informe de ejecución financiera del presupuesto, en el que se analizan los recursos, gastos y resultados con subsidios económicos que el Estado Nacional otorga a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, además de la distribución del gasto en provincias y municipios.



Según Aerolíneas Argentinas, estos resultados se deben al proceso de eficientización que se logró desde la fusión con Austral.

Desde marzo de 2023, la aérea no volvió a recibir subsidios, por lo que terminó el año pasado sin percibir fondos, al igual que en los dos primeros meses de 2024 y lo que va de marzo. No ejecutó el presupuesto de 2023, por $ 90.000 millones aprobado para la empresa en subsidios. Aunque se devengaron $ 40.000 millones, la compañía no hizo uso de los fondos.

De acuerdo a la aérea, estos resultados se deben al proceso de eficientización que se logró a partir de la fusión con Austral en 2020, en pandemia. Hasta entonces, ambas compañías funcionaban como dos unidades de negocio distintas dentro de un mismo grupo empresario, lo cual cambió desde ese año.



El balance de 2023 todavía no está cerrado, pero la compañía estimaba terminar el año con ganancias, aunque el resultado podría haberse visto afectado por efecto de la devaluación de diciembre.

Este verano, Aerolíneas Argentinas alcanzó un nuevo récord en el número de pasajeros transportados.

En la temporada de verano, alcanzó un nuevo récord. Transportó a 2.418.000 pasajeros en enero y febrero, lo que representó un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando un nuevo logro para la compañía.

En enero, la aerolínea movilizó a 1.271.000 pasajeros y registró un aumento del 12% con respecto a enero de 2023. En febrero, esta cifra ascendió a 1.146.000 pasajeros, un aumento del 11% en comparación con febrero del año anterior. Además, la ocupación promedio en los dos primeros meses de 2024 alcanzó el 84%, superando en más de un punto a la performance del primer bimestre de 2023.



