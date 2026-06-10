Viajar a Acapulco ya no implica resignarse a horas atrapado en la autopista del Sol ni salir desde el aeropuerto del centro de la Ciudad de México. Mexicana de Aviación acaba de inaugurar una ruta directa desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta el puerto guerrerense más famoso del país, con vuelos que duran aproximadamente una hora y boletos que arrancan en 699 pesos.

Epígrafe 1: La nueva ruta AIFA-Acapulco de Mexicana opera jueves, viernes y domingo, con vuelos de aproximadamente una hora y tarifas desde 699 pesos. Fuente: Shutterstock

Adiós a la caseta y al tráfico: así funciona la nueva ruta AIFA-Acapulco de Mexicana

La aerolínea de bandera confirmó que los vuelos operarán con tres frecuencias semanales: jueves, viernes y domingo. No es un vuelo de temporada ni una promoción puntual, sino una ruta permanente diseñada para atender tanto a turistas que buscan escapadas de fin de semana como a viajeros de negocios que necesitan moverse entre ambas ciudades sin perder medio día en carretera.

El recorrido aéreo dura alrededor de 60 minutos, lo que convierte a este vuelo en una de las opciones más eficientes para llegar al puerto. Comparado con el trayecto terrestre —que puede superar las cuatro horas en condiciones normales y extenderse mucho más en temporada alta o ante algún cierre vial en la sierra— el avión comprime radicalmente el tiempo de traslado.

Los boletos ya pueden adquirirse por los canales oficiales de Mexicana. La tarifa de entrada está fijada en 699 pesos, aunque el precio final variará según disponibilidad, fecha y tipo de tarifa seleccionada. La aerolínea invita a revisar promociones activas antes de comprar.

Con esta incorporación, Mexicana amplía su red a 42 rutas nacionales y cinco internacionales, con dos nuevas rutas internacionales adicionales previstas para antes de que termine junio.

El director de la aerolínea, general Leobardo Ávila Bojórquez, también confirmó que en julio arrancará una nueva ruta a Hermosillo, Sonora, y que se estiman tres destinos más en el horizonte cercano.

Epígrafe 2: Acapulco refuerza su conectividad aérea con una ruta permanente desde el AIFA, mientras mantiene más de 17,000 habitaciones disponibles para turistas. Fuente: Shutterstock

Horarios vuelo AIFA-Acapulco 2026: jueves, viernes y domingo con salidas tarde y noche

Uno de los aspectos más cuidados de esta ruta son sus horarios. Mexicana los diseñó pensando en dos perfiles de viajero muy distintos: el turista que quiere aprovechar el fin de semana al máximo y el ejecutivo que viaja entre semana y necesita llegar a su destino en horario hábil.

Jueves y viernes:

Salida del AIFA: 16:00 h

Llegada a Acapulco: 17:00 h

Regreso desde Acapulco: 17:40 h

Llegada al AIFA: 18:40 h

Domingo:

Salida del AIFA: 20:00 h

Llegada a Acapulco: 21:00 h

Regreso desde Acapulco: 21:40 h

Llegada al AIFA: 22:40 h

¿Está listo Acapulco para recibirte? 310 hoteles, 17,000 habitaciones y oferta turística activa

La pregunta que muchos viajeros se hacen antes de reservar es legítima: ¿qué tan recuperado está Acapulco? La respuesta, según las autoridades locales, es que el puerto tiene más capacidad de lo que muchos imaginan.

El secretario de Turismo de Guerrero, Noé Peralta Herrera, destacó al anuncio de la nueva ruta que Acapulco dispone hoy de 310 hoteles operativos con más de 17,000 habitaciones disponibles. Eso cubre desde opciones económicas hasta resorts de categoría, pasando por la oferta boutique de la bahía tradicional. La diversidad de alojamiento permite planear viajes de todo tipo de presupuesto.

Más allá de las cifras hoteleras, la oferta del destino incluye sol y playa, gastronomía —con una escena culinaria que mezcla mariscos frescos con propuestas de autor—, naturaleza, cultura, aventura y entretenimiento nocturno. El puerto sigue siendo uno de los destinos con mayor tradición turística del país, y varios segmentos de su infraestructura completaron ya su proceso de rehabilitación tras el huracán Otis.