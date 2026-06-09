Ya no será obligatorio quitarse los zapatos en aeropuertos: así funcionaran los controles de seguridad a partir de ahora. Fuente: Shutterstock.

Los pasajeros que viajen este verano deberán prestar especial atención a las normas de equipaje de las aerolíneas. No respetar los límites de tamaño o peso establecidos puede traducirse en importantes cargos adicionales que incrementan considerablemente el coste del viaje.

En ese sentido, compañías lowcost como Ryanair, EasyJet y Vueling aplican tarifas específicas para quienes se presenten en el aeropuerto o en la puerta de embarque con equipaje que exceda las condiciones permitidas. En algunos casos, estos cargos pueden superar los 50 euros por trayecto.

Ryanair cobra hasta 75 euros por equipaje que supera los límites permitidos

Ryanair permite viajar gratuitamente con una bolsa pequeña de 40 x 30 x 20 cm, pero los pasajeros que se presenten en la puerta de embarque con una pieza que supere las dimensiones máximas de 55 x 40 x 20 centímetros podrán verse obligados a facturarla pagando una tasa de entre 70 y 75 euros.

Además, la aerolínea cobra 13 euros por cada kilo adicional de exceso de equipaje y aplica una tarifa de 55 euros por pasajero y trayecto para quienes necesiten facturar en el aeropuerto, aunque en vuelos con salida desde España el cargo se reduce a 30 euros.

Malas noticias para los viajeros: los pasajeros que no cumplan con este requisito podrían ser multados con más de 70 euros. (Fuente: Freepik).

EasyJet también aplica recargos por incumplir las condiciones de equipaje

EasyJet autoriza una pieza de equipaje de mano gratuita de hasta 45 x 36 x 20 centímetros y un peso máximo de 15 kilos. Si la maleta supera estas medidas o el pasajero desea llevar una pieza de mayor tamaño, deberá contratar este servicio previamente o contar con una tarifa que lo incluya.

En caso contrario, la compañía puede aplicar un cargo de 70 euros en la puerta de embarque. Asimismo, establece una tarifa de 15 euros por cada kilo de exceso de equipaje facturado.

Malas noticias para los viajeros: los pasajeros que no cumplan con este requisito podrían ser multados con más de 70 euros. (Fuente: Freepik).

Vueling penaliza el exceso de equipaje y las maletas que superan las medidas permitidas

Vueling permite llevar gratuitamente una pieza de equipaje de mano de hasta 40 x 30 x 20 centímetros que debe colocarse bajo el asiento delantero. Algunas tarifas también incluyen una segunda maleta de cabina de hasta 10 kilos y unas dimensiones máximas de 55 x 40 x 20 centímetros.

La compañía advierte que cualquier equipaje que exceda estas medidas será facturado con un coste adicional, desde de 45 a 75 por pieza. Además, aplica un cargo de 12 euros por cada kilo extra de equipaje facturado y puede cobrar entre 110 y 140 euros por pieza y vuelo cuando el equipaje debe enviarse a la bodega desde la puerta de embarque.