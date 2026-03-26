Detrás del boom de ventas en Vaca Muerta y con la proyección de que este año el agro retome fuerte su peso como cliente, Scania apuesta ahora a la minería argentina. Ya cerró un contrato con Vicuña -el mega proyecto de cobre en San Juan, de Lundin y BHP, donde se invertirá u$s 18.000 millones- que no solo incluye la venta de camiones sino todo el mantenimiento de la flota que se usará en la construcción de caminos y el campamento del proyecto, con mecánicos que permanecerán en el lugar, todo ‘on demand’. Así, de la mano del campo, la energía y la minería; la compañía proyecta un excelente año de actividad, justo en el momento en el que celebra medio siglo con producción en la Argentina. El plan 2026 incluye inversiones por u$s 12 millones en el país y un crecimiento estimado de 4% en relación a un 2025 que ya fue récord en ventas. Para celebrar el 50 aniversario de Scania en la Argentina, llegaron altos ejecutivos regionales de la compañía a Tucumán -donde tiene fábrica de cajas de cambio y diferenciales. En esta marca sueca de camiones, buses y motores industriales y marítimos todos coinciden: el escenario cambio positivamente en el mercado local y están preparados para subirse a esa ola. Actualmente, la empresa emplea a más de 1200 personas en el país y cuenta con una red de 29 puntos de servicio. Su negocio está vinculado a sectores como el agro, la minería, la energía y la logística, actividades que explican buena parte de la demanda de transporte pesado y sobre los que las proyecciones son favorables. Es que la venta de camiones es un verdadero termómetro de la economía. “Si el PBI sube más de 4% como se espera, se venderán más camiones. En el campo, la cosecha y la ganadería tendrán rendimientos superiores a los del año pasado, Vaca Muerta crece y demanda transporte, y la minería (hasta ahora el litio pero también los grandes proyectos de cobre que arrancan, como Vicuña con quien ya tenemos contrato) explicarán nuestro crecimiento en el país”, explicó Sebastián Figueroa, CEO de Scania Argentina. El número uno en el país, estuvo acompañado por Christopher Podgorski (CEO de Scania Latin America), Dante Gonella (Director industrial) y Corina Di Lella (gerente de Recursos Humanos). Confirmó que este año se invertirán u$s 12 millones en la Argentina y junto con Figueroa se entusiasmó con la discusión de una reforma fiscal que permita bajar la presión de impuestos distorsivos que encarecen la producción y los precios al consumidor. Según explicó el CEO local, los camiones que Scania vende en el país tienen valores que van desde los u$s 130.000 a u$s 300.000, y al menos u$s 20.000 corresponden a impuestos. Igualmente, para Figueroa hoy la mayor traba de crecimiento tiene que ver con el acceso al crédito y las tasas altas que se pagan en el país. Comparó el cerca de 40% de tasa nominal anual que se paga en un crédito a 5 años con el 10% que se paga en Brasil. “De hecho somos el único país en el mundo donde la mitad de los camiones que se compran, se pagan cash”, aseguró. Por su parte, Podgorski dio una visión más amplia del plan de la marca. “Argentina es estratégica para Scania dentro del mapa global. Es una parte fundamental de nuestra estructura industrial y competitiva en costos. Nuestra presencia en Argentina no es circunstancial, es estratégica”, explicó entusiasmado por haber cerrado un año récord en el país y proyectando un 2026 aun mejor. Los ejecutivos de la compañía que factura u$s 1000 millones en el mundo cuentan que la casa matriz confía en que la era Milei traerá al país una estabilidad conveniente para la inversión. Ya volvió a ser el segundo mercado en volumen de Latinoamérica y el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el comienzo de exportar a Estados Unidos, mejor aún más la perspectiva.