La prórroga alquiler España ha saltado al centro del tablero político tras la decisión del Congreso de derogar el decreto que extendía los contratos de arrendamiento. La medida cayó por la mayoría formada por PP, Vox y Junts, con la abstención del PNV. Más allá del impacto inmediato en el mercado, la votación deja al descubierto una brecha ideológica cada vez más profunda sobre cómo abordar el acceso a la vivienda. El debate ya no gira solo en torno a una norma concreta, sino a dos modelos enfrentados: intervención frente a liberalización. En ese contexto, la prórroga alquiler España se convierte en algo más que un instrumento técnico. Es el reflejo de un conflicto político estructural que condiciona cualquier intento de reforma en el sector. La prórroga alquiler España planteaba una extensión de hasta dos años para los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Además, incorporaba un límite del 2% a la actualización anual de las rentas. El objetivo era contener la presión sobre los inquilinos en un contexto de fuerte encarecimiento del alquiler. Sin embargo, la medida no logró el respaldo parlamentario necesario y fue derogada en el pleno. Desde la oposición, las críticas apuntaron directamente al enfoque del decreto. El diputado del PP, Daniel Pérez, lo calificó como “perjudicial” y sostuvo que “busca intervenir el mercado”. El debate parlamentario evidenció una confrontación abierta entre bloques. El ministro Pablo Bustinduy defendió la medida como una solución equilibrada ante la emergencia habitacional. Bustinduy la describió como “razonable”, “proporcionada”, de “sentido común” y de “interés general”, aunque también reprochó la falta de “ambición” y “firmeza” en su desarrollo. En el otro extremo, los grupos que votaron en contra coincidieron en que la norma agravaba el problema. Desde Junts, Marta Madrenas sostuvo que el decreto solo servía para “maquillar una situación empeora día a día”. La sesión alcanzó su punto de máxima tensión durante la intervención de Gabriel Rufián, que cargó con dureza contra Junts. El portavoz calificó la votación como una de las más “dañinas” que ha presenciado y acusó a sus rivales de actuar por “intereses particulares”. Para reforzar su mensaje, exhibió un billete de “50 pavos” desde la tribuna. La respuesta desde el PP no se hizo esperar, en un cruce de acusaciones que elevó el tono del debate y evidenció la crispación existente en torno a la vivienda. Tras la derogación, el Gobierno se deja la puerta a reintroducir la medida si se logra el respaldo suficiente. El propio Bustinduy apeló a la “voluntad política para volver a traer esta medida, la prórroga, y un programa ambicioso de vivienda”. En paralelo, otras propuestas más profundas ganan espacio en el debate. La líder de Podemos, Ione Belarra, planteó la expropiación de viviendas en manos de grandes propietarios para destinarlas al alquiler social.