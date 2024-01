Repuestos para autos subieron hasta 150% desde noviembre y hay demoras de seis meses

Faltante de stock, confusión con los precios y demora de más de seis meses para la entrega son algunas de las dificultades con las que se topan los automovilistas a la hora de conseguir un repuesto, ya sea para el mantenimiento del vehículo, como para reparaciones por accidentes.

Si bien los valores varían dependiendo del modelo, el origen y la categoría de cada vehículo, los aumentos en los precios de los repuestos van desde el 57% hasta el 160%, si se comparan las listas para enero, con las que regían en noviembre de 2023.

De hecho, según la Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor, los ajustes más altos se dieron en las baterías, así como también en los repuestos para vehículos importados que, a su vez, tienen demora de entrega superior a los seis meses.

En la actualidad, una batería de 65 amperes -se utiliza en modelos pequeños, como el Chevrolet Corsa Classic- ronda los $ 130.000, mientras que, en noviembre de 2023, su precio era de $ 50.000, lo que arroja un incremento del 160%. En tanto, el precio actual de una batería de 75 amperes -para modelos como la Citroen Berlingo- es de $ 230.000. Hace dos meses, valía $ 110.000.

En el caso de los repuestos para modelos importados, no solamente se ajustaron un 50% durante los últimos dos meses -se cotizan a dólar oficial- sino que, además, por el cepo, hay demora de más de seis meses para la entrega de algunos insumos. Tal es el caso de un intercooler para una Ford Maverik que, en noviembre, teniendo en cuenta la mano de obra para su colocación, rondaba los $ 700.000, mientras que, en la actualidad, su precio ya roza los $ 1,1 millones.

En este sentido, la Cámara solicitó "establecer un esquema de pagos que permita recuperar a la brevedad la previsibilidad y certidumbre en las relaciones comerciales con los proveedores de insumos productivos del exterior".

Las reparaciones de chapa y pintura, que son comunes a todos los modelos, tuvieron un aumento del 150%. En noviembre de 2023, la reparación de un panel rondaba entre los $ 60.000 y los $ 90.000. Hoy en día cuesta entre $ 150.000 y $ 200.000 por fracción.

Los guardabarros son los repuestos más demandados según los vendedores de autopartes. Aunque depende del modelo de cada vehículo, durante los últimos dos meses, el precio se ajustó un 66%. En noviembre, un guardabarros delantero para un Peugeot 208 rondaba los $ 60.000, mientras que, ahora, sale $ 100.000.

En el caso de las llaves con comando a distancia, el aumento fue del 57%. Si bien un repuesto para la Nissan X-trail sale, hoy en día, $ 221.070, hace dos meses, su precio era de $ 95.030. No obstante, una llave para un auto nacional puede costar unos $ 140.000.

Los autopartistas, en crisis

Desde hace ya varios meses y a causa de la imposibilidad de acceder a los dólares necesarios para realizar pagos de importaciones a proveedores radicados en el exterior, la situación de los autopartistas argentinos es crítica. De hecho, de acuerdo con un relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la deuda del sector ronda los u$s 585 millones.

Según comunicó la organización durante los últimos días de 2023, 95 empresas autopartistas tenían un stock de deuda de u$s 585 millones, de los cuales u$s 523 millones correspondían a una deuda comercial de bienes, mientras que, los restantes u$s 62 millones provenían de la deuda de servicios.

Como consecuencia de esta dificultad, AFAC advirtió que el sector carece de capacidad de reacción a la demanda de las automotrices para producir vehículos, dado que, a la vez, hay una oferta insuficiente para el mercado de reposición. Se suma, además, que algunos exportadores corren el riesgo de perder clientes obtenidos luego de años de generar confianza.