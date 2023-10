Renunció Matías Videla, el argentino que líder del grupo Cencosud, tras ser sancionado

Matías Videla, el argentino que estaba a cargo de toda la operación del grupo Cencosud, la firma dueña de Jumbo, Disco, Easy, Unicenter en la Argentina, renunció este martes a su puesto de gerente general corporativo.

El máximo ejecutivo del grupo de la familia Paulmann debió presentar su renuncia luego que de ser multado por el uso de información privilegiada por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Así lo consignaron distintos medios chilenos, país donde Videla vivía desde 2018.

El pasado 4 de octubre, este ente regulador multó al líder de Cencosud con 15.000 UF al adquirir acciones de esa empresa. Según Diario Financiero, esto sucedió mientras la compañía buscaba un acuerdo con la empresa brasileña Torre, la cual no se concretó.

La salida de Videla se concretó recién este martes por las presiones que recibió las empresa tanto de accionistas como de otras instituciones. Y según la compañía, sus funciones quedan en manos de Heinke Paulmann, hasta ahora presidenta del grupo e hija del fundador del holding chileno, Horst Paulmann.

Así este martes, tras la renuncia, Cencosud dijo en un comunicado: "El señor Matías Videla presentó ante el directorio de Cencosud S.A. su renuncia al cargo de gerente general de la empresa a contar de esta fecha, para abocarse a su defensa de los cargos formulados por la Comisión para el Mercado Financiero".

Cencosud es dueño en la Argentina de Jumbo, Disco, Easy, Vea, Unicenter, entre otros

Y añadió: "En sesión extraordinaria, el directorio decidió en forma unánime aceptar su renuncia y agradece el aporte del señor Videla a la compañía en los últimos 26 años . De forma interina, sus funciones serán asumidas de modo interino por la presidenta del directorio, Heike Paulmann Koepfer".

Antes, tras conocerse la multa, Videla había expresado también en un comunicado: "Niego enfáticamente el haber usado información privilegiada. Me parece una resolución injusta e infundada".

Videla, la mano derecha del fundador de Cencosud

Luego de liderar las operaciones locales de Cencosud, Matías Videla se mudó a Chile en 2018 para hacerse cargo de la división Shopping Centers de la compañía fundada por Horst Paulmann.

Sin embargo, a meses de haberse instalado en Santiago, ya había sido nombrado gerente corporativo de Administración Finanzas y un año después era designado gerente general del holding.

El comunicado de Cencosud anunciando la renuncia de Videla

En ese entonces, Videla tenía 22 años de compañía y había sido empoderado por Paulmann con el objetivo de llevarlo a ocupar la máxima responsabilidad dentro del grupo que, al momento de ser elegido número uno, era justamente reenfocar su estrategia.

Durante su liderazgo, Cencosud amplió su diversificación geográfica, e incluso, llegó a los Estados Unidos con la compra de The Fresh Market en mayo del año pasado.

"Tengo una capacidad de resistencia a situaciones difíciles importantes que es lo que me hace distinto. Soy extremadamente responsable, casi obsesivo, y me gusta mucho lo que hago. Me desconecto sábado en la tarde y domingo; y en la semana pienso todo el tiempo en el negocio, por lo menos hasta las 22, seguro , contaba de sí mismo Videla en un evento de management en 2015.