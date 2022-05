La dueña de Jumbo y Disco llega a Estados Unidos: compró el 67% de The Fresh Market por casi u$s 700 millones

Cencosud, empresa minorista que en Sudamérica opera en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, anunció que firmó un acuerdo definitivo con Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) para adquirir el 67% de participación en The Fresh Market Holdings, Inc . Se trata de una compañía de productos especializados de primera calidad que compite en la industria minorista de alimentos en los Estados Unidos de América.

Los accionistas existentes, incluidos Apollo, la familia Berry y la administración de la Compañía, conservarán una participación minoritaria en The Fresh Market. Es una cadena de supermercados fundada en 1982, con sede en Greensboro, Carolina del Norte. La Compañía tiene 160 tiendas (100% arrendadas) en 22 estados, con un tamaño promedio de tienda de aproximadamente 1.950 m².

The Fresh Market siempre ha estado comprometido con sus valores originales, los cuales son proporcionar a los clientes alimentos inspiradores y frescos para hacer que la alimentación diaria sea extraordinaria.

Esta cadena de supermercados es el destino ideal para quienes buscan descubrir productos únicos y de excelente calidad, platos preparados a la altura de un restaurante, productos preparados a mano, productos horneados de primera calidad, flores frescas, carnes cortadas en el momento y productos cuidadosamente seleccionados para festividades y ocasiones especiales.

Con esta transacción, Cencosud amplía su diversificación geográfica con aproximadamente el 12% de los ingresos proforma provenientes de Estados Unidos, un mercado tradicionalmente defensivo con una moneda estable.

Esta asociación también proporciona a Cencosud acceso al mercado estadounidense donde existe una profundidad mucho mayor en los mercados de 2 capitales. Además, Cencosud podrá aprovechar las mejores prácticas de The Fresh Market en sus negocios latinoamericanos ayudando a impulsar una mayor rentabilidad y eficiencia.

El Directorio de The Fresh Market (en la que Cencosud tendrá representación mayoritaria), y su actual equipo de administración cuentan con una vasta experiencia en la industria minorista estadounidense. Dicha administración continuará liderando el negocio, y los accionistas existentes conservarán una participación en la Compañía, contribuyendo así a mantener el éxito de The Fresh Market y su sólido gobierno corporativo.

The Fresh Market reportó ingresos por US$ 1.933 millones, en 2021, con un EBITDA ajustado de US$ 196 millones y un margen EBITDA de 10,2%. La venta está compuesta en un ~70% por productos perecederos (respecto a 35% de los supermercados tradicionales), con una oferta centrada en productos frescos que ayuda a impulsar un sólido desempeño del margen EBITDA, y un ~15% de platos preparados, que es un elemento clave para el crecimiento y la rentabilidad.