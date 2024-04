Renovables: Vista electrificó su primer equipo de perforación en Vaca Muerta

Vista, la energética que lidera Miguel Galuccio, electrificó el primer equipo de perforación de Vaca Muerta y la primera compresora de América del Sur con energía renovable.

La empresa, segundo operador de petróleo no convencional de la Argentina, proyecta producir 100.000 barriles diarios de petróleo equivalente para 2026, al tiempo que reduce la huella de carbono en todas sus operaciones. Para ello, tiene actualmente en ejecución un programa de inversiones de u$s 2500 millones, de los cuales desembolsó u$s 500 millones en 2023 y erogará u$s 900 millones este año.

" Vista dio un paso clave en su plan para descarbonizar sus operaciones al electrificar el primer equipo de perforación de Vaca Muerta alimentado íntegramente con energía renovable ", destacó la empresa. Precisó que se trata del equipo Nabors F-24, actualmente en operación en el bloque Bajada del Palo Oeste, su yacimiento estrella. Lo definió como " un paso significativo hacia prácticas más sostenibles en la industria ".

Vista agregó que, con esto, también activó la primera electro-compresora de América del Sur abastecida exclusivamente de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. " Este logro se ha llevado a cabo como parte de un proyecto integral que incluyó la conexión de Vista al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), desde la Estación Transformadora Loma Campana (ETLC) del EPEN, en Neuquén ", reseñó.

" El proyecto abarcó múltiples aspectos, desde la ampliación de la ETLC hasta la construcción de una nueva subestación para alimentar la electro-compresora, así como el tendido de más de 30 kilómetros de línea de media tensión. Es importante destacar que Vista viabiliza el abastecimiento a sus instalaciones en Vaca Muerta con energía renovable gracias a un acuerdo estratégico con la empresa Genneia ", señaló.

Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista.

Este avance, agregó, forma parte de la ambición de Vista de convertirse en un operador net zero para 2026, mediante la implementación de un plan integral que apunta a reducir la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero a 7 kilográmos de dióxido de carbono (CO2) equivalente por barril de petróleo en el mismo año. Entre 2020 y 2023, la empresa ya logró reducir un 26% sus emisiones en términos absolutos y un 60% en intensidad, medida por unidad de hidrocarburo producida.