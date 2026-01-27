Con un tipo de cambio estable y una política de “cielos abiertos”, 2025 marcó un año histórico para el sector aerocomercial. Según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el año pasado viajaron un total de 50.646.921 pasajeros, un 12% más que en 2024, y una cifra récord.

En el plano nacional se movilizaron un total de 34.735.497 pasajeros, nueve puntos porcentuales más que el año anterior (31.849.684). En lo que respecta a vuelos internacionales, la cifra ascendió a 15.911.424, una suba del 18% (13.465.108) respecto a 2024.

Asimismo, ANAC precisó que durante 2025, 2.156.442 pasajeros realizaron vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin pasar por Buenos Aires. Esto representó un crecimiento interanual del 38 por ciento.

Este desempeño se debe a la estabilidad del dólar, así como a la habilitación de nuevas rutas, operadores y el aumento de frecuencias. De hecho, durante el año pasado se autorizaron 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales.

Flybondi comenzó a operar la ruta Puerto Iguazú-Lima, en tanto, después de más de cinco años, volvió a volar a Asunción. Latam, por su parte, fue habilitada a operar vuelos de cabotaje en la Argentina, luego de seis años de ausencia en el país -durante la pandemia anunció en fin de sus operaciones en la Argentina-.

En tal sentido, los aeropuertos que registraron un mayor crecimiento de pasajeros internacionales fueron Salta (61%), Córdoba (54%), Bariloche (51%) y Buenos Aires (39%). En tanto, Río Hondo (82%), Santa Fe (30%), Neuquén (22%), Puerto Madryn (19%), Iguazú (19%) lo hicieron en pasajeros nacionales.

El crecimiento del sector también se reflejó en un récord histórico de movimientos aéreos (despegues y aterrizajes), que alcanzaron en 2025 un total de 405.434 operaciones, el nivel más alto registrado.

Como parte de la desregulación del sector que comenzó a implementar en Gobierno tras su asunción, también hay nuevos jugadores que prestan servicios de rampa, antes operados únicamente por la estatal Intercargo.

Así, ya son once las empresas habilitadas desde que se abrió el mercado a nuevos prestadores. Estas son American Jet, Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A., Swissport Argentina S.A., Acciona Servicios Argentina S.A. y Crossracer Ramp, de las cuales tres ya se encuentran operando.