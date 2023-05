Récord de franquicias: uno por uno los sectores estrella y el presupuesto necesario para invertir

Las franquicias registraron un año récord en 2022 y se ilusionan con repetir los resultados en 2023. El sistema resiste la crisis y tuvo un crecimiento explosivo tras el golpe que sufrió en la pandemia, cuando cerraron el 14% de los puntos de venta y se perdieron un 15% de los empleos, sinónimo de más de 1430 puestos de trabajo.

Con esta etapa ya atrás, la industria consolida su reactivación. Nueve de cada 10 negocios que operan con esta modalidad en el país protagonizaron aperturas en 2022 y se sumaron 1753 locaciones, lo que elevó un 13,3% la red de franquicias relevadas. Proyectado al universo total en la Argentina, se estima que hay 46.000 puntos de venta activos.

Además, 163 nuevas marcas se lanzaron a franquiciar el año pasado. De esa manera, aumentó un 10,6% la cantidad de empresas que operan con este formato: se calcula que existen 1628, de las cuales más del 95% son nacionales y representan el 22% de las ventas minoristas. Los datos se desprenden de un informe que realizó la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), entidad que nuclea a 147 socios.

De acuerdo a la asociación, los números significan "un récord en la última década". Para la confección de este estudio, hizo dos relevamientos : uno entre 40 cadenas de todos los rubros, con 14.968 puntos de venta y más de 25.000 empleos directos; y otro entre 12 consultoras especializadas en desarrollo y comercialización de franquicias.

Los datos están en línea con los de la Guía Argentina de Franquicias (GAF), que en su edición 2023 presentó 176 fichas técnicas de las marcas que más crecieron en los últimos 12 meses . Según los registros de la GAF, 1500 negocios operan con franquicias y el sector creció un 11% en el último año.

Evolución del sistema de franquicias en el periodo 2016-2022 en la Argentina. Fuente: AAMF.

El ritmo de actividad también subió. El 68% de las franquicias superaron el nivel que tenían prepandemia. En tanto, el recupero de las inversiones estuvo por encima de lo planificado para el 40%, mientras que para un 55% estuvieron en línea con sus planes. Solo un 5% tuvieron retornos por debajo de las estimaciones iniciales.

Mientras se expanden las marcas, también crecen los puestos de trabajo. En ese sentido, las franquicias encuestadas crearon 2088 empleos directos en 2022, un 9% más contra 2021. Proyectando el comportamiento para el total del segmento, se cree que el sistema emplea a 232.800 personas: el año pasado se generaron 19.200 puestos, que se sumaron a los 213.600 existentes en 2021.



Los sectores que más crecen y cuánto cuesta abrir una franquicia en la Argentina

La industria que lidera las aperturas es gastronomía: creció un 41% en 2022 de la mano de cafeterías, restaurantes, bares, hamburgueserías, cervecerías y dietéticas que sumaron sucursales. Le siguen comercios especializados, categoría que avanzó un 23% y engloba a tiendas que venden artículos varios, desde alimentos hasta herramientas, colchones o pintura.

La industria que lidera las aperturas de franquicias es la gastronomía: creció un 41% en 2022.

El rubro de ropa, calzado, textiles y accesorios pierde preponderancia; al igual que estética y salud con aumentos del 10% y 7%, respectivamente. En el quinto puesto quedó el sector de capacitaciones con un incremento del 6%. Los tres se consolidaron en pandemia en cuarentena, cuando muchos volcaron sus ahorros a la compra de indumentaria, tratamientos de cuidado personal y cursos online en un momento en el que otros consumos, como salidas de esparcimiento, quedaron relegados, pero ahora vuelven.

En este contexto de crisis, en el que muchos ahorristas no saben qué hacer con su dinero, el franchising gana popularidad: se convirtió en una opción para pequeños y medianos inversores que tienen capital y quieren lanzar sus propios negocios sin los riesgos de emprender de cero, apostando, en cambio, por fórmulas ya probadas y con un rápido retorno de la inversión. El desembolso inicial para las low-cost arranca en u$s 2000 y llega hasta u$s 50.000 en las premium e instaladas en el mercado.

La inversión inicial arranca en u$s 2000 y llega hasta u$s 50.000 en marcas premium e instaladas en el mercado.

"Los datos confirman la fortaleza del sistema, que contribuye al desarrollo de la economía, genera empleo y brinda la posibilidad de tener un negocio propio. Es decir, facilita la independencia económica, el sueño de muchos argentinos", sostiene la presidente de la AAMF, Susana Perrotta.



Para 2023, el sector proyecta crecer un 4,8% a pesar de la recesión y la incertidumbre de este año electoral. El 95% de las marcas planea seguir abriendo puntos de venta aunque los planes de aperturas son más conservadores, con un crecimiento menor que la mitad que el alcanzado en 2022.



Llega en junio Expo Franquicias 2023, el encuentro nacional de franquicias

El 9 y 10 de junio, la AAMF realizará la 28° exposición internacional de franquicias en La Rural, en conjunto con BA Uniline Exhibitions. Entre las novedades, se encuentra la posibilidad de agendar reuniones con marcas expositoras, escenarios donde el público podrá capacitarse gratuitamente y las últimas tendencias en las principales áreas de gestión. En total, habrá más de 40 conferencias a cargo de especialistas.



El 9 y 10 de junio, se realizará la 28° Exposición Internacional de Franquicias en La Rural.

También estará disponible la chance de recibir asesoramiento sin costo adicional por parte de expertos en distintos temas para franquiciantes y franquiciados como contratos, sociedades, recursos humanos e internacionalización, en consultas individuales y mesas de debate. También habrá un salón para encuentros negocios privados en el Business Lounge Supervielle.