Esto harían los argentinos con su vida laboral si se ganaran la lotería

El 80% de los argentinos seguiría trabajando si se ganara la lotería. Así lo asegura una encuesta realizada por Bumeran que resalta que el principal motivo se debe a que " disfrutan de trabajar ".

El 36% de los encuestados aseguró que disfrutan de trabajar por lo que continuarían con sus empleos, a pesar, de ganarse un premio millonario. Sin embargo, si comparamos los datos de la Argentina con el resto de la región, los argentinos son los que menos se mantendrían en sus actividades laborales sin una necesidad económica.

"El trabajo es una parte esencial de nuestra vida. Tal es así que, además de ese 36% que disfruta de trabajar, hay un 24% que cree que el problema es trabajar de algo que no le gusta y un 21% de los entrevistados que ni siquiera imagina su vida sin un empleo. Es importante poder entender bien qué nos motiva para poder encontrar ese trabajo ideal para cada uno de nosotros", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

Del estudio participaron 16.730 personas de la región: 3003 de Argentina, 3916 de Chile, 4389 de Ecuador, 2327 de Panamá y 3095 de Perú. El estudio explora la valoración que tienen las personas del trabajo.

En la Argentina, el 80% de las personas continuaría trabajando, aunque no lo necesite. Solo Chile, arrojó datos inferiores. Allí, el 75% de las personas encuestadas seguiría empleada aún sin necesidad económica. En cambio, por encima de los argentinos, en Perú el 87%, en Panamá el 89% y en Ecuador el 92% permanecerían desarrollando sus actividades laborales.

¿Por qué seguirían trabajando?

El principal motivo de los argentinos para seguir con su actividad laboral es que disfrutan de trabajar (36%). Además, el 24% asegura que el problema no es trabajar, sino hacerlo de algo que no les gusta, y, otro 21% lo hace porque no se imaginan su vida sin estar empleado.

Trabajar, no solo por un sueldo

Ahora la pregunta es, de qué forma continuarán trabajando; el 28% crearía su propia organización o emprendería su propio proyecto, es decir evitaría la relación de dependencia. El 26% seguiría haciéndolo de la misma manera que lo hace actualmente; el 20% lo haría con más libertad respecto a horarios, un 19% desarrollaría sus tareas con menos presión y un 7% dejaría su trabajo actual y haría lo que realmente le gusta.

Además, el 64% volvería a elegir el mismo trabajo si pudiese empezar de cero frente al 36% que cambiaría.

¿Te gusta el trabajo en el que te desempeñas?

En Argentina, el 12% está enamorado de su trabajo, al 66% le gusta su trabajo, al 11% le da igual su trabajo, al 9% no le gusta y el 2% lo odia. Esto significa que el 78% tiene una buena valoración de su empleo frente a sólo un 11% que tiene una opinión negativa de su puesto laboral.

La valoración de los demás países de la región es más positiva que la Argentina. El 81% en Chile, el 87% en Perú, el 89% en Panamá y el 91% en Ecuador tienen una opinión favorable de sus empleos.