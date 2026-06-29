El auge de precios internacionales del cobre, el oro, la plata y la recuperación del litio ubican a la Argentina ante una oportunidad concreta en materia minera. Así lo advirtió Andrés Domínguez, responsable del área de minería de la consultora Invecq.

“En minería hay muchas buenas noticias. En este 2026 las exportaciones están volando; los precios internacionales de cobre, oro y plata están volando, el litio ya es una realidad”, señaló Domínguez. Pero el analista marcó una tensión de fondo: “Ese potencial no se concreta por sí solo”.

“No es que solamente por tener reservas de oro, litio o cobre las inversiones van a venir y en 10 años vamos a tener otra Vaca Muerta”, advirtió. Un proyecto minero tarda, por lo menos, 10 años o más en ponerse en producción, lo que hace que las decisiones de hoy definan el mapa productivo de la próxima década.