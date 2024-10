Punta del Este con boom de reservas de argentinos: todo alquilado para las Fiestas

Punta del Este vuelve a tener boom de reservas de argentinos para la próxima temporada de verano. Con precios similares a los del año pasado, desde el otro lado del río esperan un 2025 récord.

"No hay dudas de que la temporada va a ser mejor que la del año pasado. Venimos con números de reservas más altos. El dólar quieto en la Argentina ayuda", contó Javier Sena, presidente de la cámara inmobiliaria de Maldonado.

Desde la cámara aseguraron que las categorías más altas, es decir las casas más costosas, ya no tienen disponibilidad para la primera quincena de enero. "Esperamos una ocupación del 100% tanto para las Fiestas como para las dos primeras semanas de enero", contó Sena.

En los departamentos más chicos, con buena ubicación, pero espacios más reducidos todavía hay oferta en el mercado. "Tenemos muchas consultas por departamentos. Se están alquilando muy bien, con mejor ritmo que el año pasado", explicó el especialista.

Según las inmobiliarias consultadas hoy las reservas están, en promedio, un 30% por encima de los números de 2024.

En ese sentido, Mercedes Ginevra, directora de Ginevra International realty aseguró que la demanda se anticipó. "En junio ya estábamos alquilando casas para el verano 2025. El clima electoral de 2023 no permitió que eso sucediera el año pasado", dijo.

"Hoy de nuestra plaza disponible tenemos un 95% alquilado. Las casas más amplias son las que más se están moviendo" dijo la especialista.

En Uruguay esperan récord de argentinos

En 2023, en medio de la incertidumbre electoral, los alquileres se habían desplomado un 20% comparado a 2022. "Hoy la situación se revirtió. No tenemos dudas de que 2025 será un verano récord", reconoció Ginevra.

Daniel Salaya Romera, dueño de la inmobiliaria que opera en Uruguay confirmó la tendencia. "En nuestro caso el 95% de nuestra oferta ya está alquilada. Se anticiparon las contrataciones versus 2023", contó.

Incentivos para turistas

"La ventaja que tiene Uruguay es que muchos de los destinos de la Costa de la Argentina hoy están dolarizados, como es el caso de Pinamar y Cariló. Esto sumado a la decisión del gobierno uruguayo de no cobrar IVA en servicios de gastronomía y alojamiento para los extranjeros , ayuda. Además con un dólar quieto, Uruguay ya no es caro", agregó Salaya Romera

Como cada año, el Ministerio de Turismo de Uruguay anunció que el gobierno volverá a implementará beneficios fiscales para los argentinos que visiten el país durante la próxima temporada.

Esta medida, anticipada por el de ministro uruguayo, Eduardo Sanguinetti, incluye la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) en compras realizadas con tarjeta de crédito o débito, y busca aprovechar la coyuntura económica favorable.

Punta del Este, el fetiche de los argentinos

"La devolución de IVA es fundamental para incrementar el turismo. El argentino valora que esta medida se repita año tras año", explicó Sena

Los precios en Punta del Este

En promedio una familia necesita u$s 3500 para pasar una semana en Punta del Este.

Los precios en La Brava, la playa más popular de Punta del Este, por ejemplo, arrancan en u$s 100 por noche y llegan hasta los u$s 700 en departamentos de tres ambientes. Estos valores se disparan en el caso de las zonas más exclusivas como La Mansa o José Ignacio en donde los valores de las casas pueden llegar hasta u$s 30.000 por quincena.

"Los valores se mantienen similares a los del año pasado. Nosotros alquilamos por quincena: un departamento de dos ambientes con servicios y vista al mar tiene un valor promedio de u$s 2500 para las Fiestas y la primera quincena de enero. Ese precio baja un 15% en la segunda quincena del mes", explicó Sena.

"A diferencia del año pasado notamos que la temporada se extiende. Se alquilan antes y hasta febrero hay movimiento. Este es un fenómeno que sobresale este año", finalizó Ginevra.