Punta del Este siente la crisis argentina: hay 20% menos de reservas y esperan turistas más gasoleros

Punta del Este siente los coletazos de la crisis en la Argentina. Las elecciones y el tipo de cambio adverso ya generan un 20% menos de reservas para las vacaciones de verano comparado al año pasado. "Creemos que la demanda se activará sobre la fecha", se esperanzan desde las inmobiliarias del otro lado del río. Aunque reconocen que esperan un turista argentino "muy gasolero".

"Notamos mucha incertidumbre en el mercado de alquileres hasta que se terminó el proceso electoral. Estamos entre un 15% y un 20% por debajo de las reservas del año pasado, pero creemos que ahora, tras el balotaje, se va a dinamizar la demanda", explicó, Martín Laventure, director de Turismo de Maldonado.

El proceso electoral, que comenzó en agosto con las PASO y finalizó recién a mediados de noviembre con el balotaje, retrasaron las decisiones. "Muchos especulan con contratar una casa a último momento para, de esta forma, conseguir precios más económicos" , reconoció Laventure.

Lo cierto es que, por ahora, los números están por debajo de la temporada pasada. Otro de los factores que influyen tienen que ver con el tipo de cambio. Uruguay en los últimos años se convirtió en un destino caro para los argentinos.

"La ventaja que tiene Uruguay es que muchos de los destinos de la Costa de la Argentina hoy están dolarizados, como es el caso de Pinamar y Cariló. Esto sumado a la decisión del gobierno uruguayo de no cobrar IVA en servicios de gastronomía y alojamiento para los extranjeros , ayuda a disminuir la diferencia cambiaria", agregó el especialista.

Los precios de Punta del Este

En promedio una familia necesita u$s 3500 para pasar una semana en Punta del Este.

Los precios en La Brava, la playa más popular de Punta del Este, por ejemplo, arrancan en u$s 100 por noche y llegan hasta los u$s 700 en departamentos de tres ambientes. Estos valores se disparan en el caso de las zonas más exclusivas como La Mansa o José Ignacio en donde los valores de las casas pueden llegar hasta u$s 30.000 por quincena.

"El público de clase media es el que más se resintió. Notamos menos reservas de esta categoría. Esto seguramente lo compensemos con la llegada de brasileños", agregó por su parte, Javier Sena, presidente de la cámara inmobiliaria de Maldonado.

"Sabemos que mucho público de clase media de Argentina no va a venir este año. Pero en compensación tenemos un muy buen nivel de reservas en las zonas más top. Es decir, quienes vienen todos los años, lo seguirán haciendo", concluyó el especialista.

Menos y más gasoleros

Desde la Cámara que reúne a las principales inmobiliarias de Maldonado aseguran que este año se espera alquilar un 70% de la oferta. Y a la merma de argentinos hay otro dato que preocupa.

Punta del Este es el balneario más exclusivo de Uruguay

"Estamos recibiendo la misma cantidad de turistas que en 2018 cuando tuvimos un boom de extranjeros. Pero hay una diferencia sustancial: los argentinos que llegan gastan mucho menos . Se ve un turismo mucho más gasolero", describió Sena.

Según los datos del Ministerio de Turismo de Uruguay, fueron 894.113 las personas que eligieron el país para vacaciones durante julio, agosto y septiembre de este año; el destino local más elegido fue Montevideo, que recibió a 307.323 personas.

En tanto, el número de brasileños que visitaron Uruguay -la gran apuesta del sector turístico de ese país- también fue un récord en seis años: 150.007 este 2023 contra los 122.108 de 2017.

Para la presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, el escenario no es favorable. La victoria de Milei no cambió los planes de los argentinos; "no habrá grandes cambios" para la próxima temporada de verano y no creemos que llegará "una ola de argentinos". "Ya falta demasiado poco y en un mes la gente no va a tener otro poder adquisitivo", concluyó.