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Provincia Fondos prepara nuevas soluciones de inversión para empresas y se posiciona para acompañar la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Nicolás Segal, gerente general de Provincia Fondos, anticipó dos fondos específicos, uno de ahorro y otro de crecimiento para atender las distintas necesidades de las compañías.

En el inicio de la charla, Segal se refirió a la nueva campaña audiovisual del banco que refuerza su rol como socio financiero de sus clientes. “Es una campaña muy interesante ya que el Banco Provincia es conocido por sus créditos. Luego desarrolló una campaña alrededor de sus billeteras pero el producto pasivo no es el producto más reconocido del banco. Baño de inversión permite mostrar que hay un mundo posible de inversiones que se pueden conseguir en nuestro banco más allá de las soluciones de pago y otros productos”, explicó.

Sobre el interés hacia los fondos por parte de los clientes destacó que es muy diversificada. “Hay mucho cliente institucional y de pymes que utiliza los fondos para distintas funcionalidades como manejo de liquidez de cajas y también hay una mirada más estratégica que es cómo calzar un flujo en una posible inversión. Los fondos dan un complemento a ese objetivo”, señaló.

Sobre la salida al mercado con distintos instrumentos de financiamiento señaló que, “además de canalizar productos de inversión y ser distribuidor de fondos, el Banco Provincia tiene un área de mercado de capitales que es muy activa en la colocación”.

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Sobre los Fondos de Asistencia Laboral y cómo se preparan para este sistema de ahorro e inversión destacó que van a acompañar la necesidad de la compañías con dos productos. “Vamos a salir con dos fondos: uno de ahorro y un fondo FAL de crecimiento para que las empresa puedan encontrar el que mejor se adecue a su necesidad”, explicó.

Se trata de una solución pensada integralmente junto a los servicios de tesorería, pagos de haberes y crédito productivo para que el cliente que ya opera con el banco pueda encontrar en un mismo lugar distintas soluciones para sus necesidades financieras.

“El fuerte del banco es resolver la necesidad de la empresa de manera integral y aprovechar su inserción territorial con 408 sucursales. Los canales digitales están pero es un punto fuerte para personalizar la gestión”, indicó.

Para finalizar se refirió a la economía, la cuál se encuentra en un sendero dual: “Hay sectores a los que les está yendo bien y otros acotados. La mayor parte de la economía, comercio, construcción, industria, está trabajando a niveles muy bajos y eso muestra una debilidad de cara al año que viene”.