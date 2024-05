Paladini ya puede exportar carne de cerdo a Uruguay

La alimenticia Paladini recibió la autorización del Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Alimentaria (Senasa) para empezar a exportar carnes de cerdo a Uruguay.

" Este acuerdo nos permite mostrar a todos los mercados los productos de primera calidad que elaboramos en la Argentina ", expresó Gustavo Bonvechi, gerente teneral de Paladini. Agregó que representa una oportunidad de continuar expandiendo el negocio de la empresa y llevar la marca al mercado uruguayo.

Los primeros envíos serán de cerdo sin hueso. Según estimaciones del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, en ese país, se consumen cerca de 20 kilos por habitante de carne porcina al año.



Paladini cuenta con dos centros de producción intensiva de cerdos (12.000 madres) en la Argentina. Uno está en Villa Amelia, en las cercanías de Rosario, y el otro, en La Toma (San Luis).

" La habilitación de la planta industrial porcina de Villa Gobernador Gálvez es un reconocimiento a los altos estándares internacionales de calidad, seguridad e inocuidad que aseguran, al mismo tiempo, una total trazabilidad a lo largo de todos su proceso y cuidado del medioambiente ", agregó la empresa, en su comunicado.

En 2023, las exportaciones argentinas de carne de cerdo crecieron un 43,7%, a u$s 11,7 millones.

En 2023, la producción de carne de cerdo consolidó las 761.863 toneladas, un crecimiento de 4,8% contra 2022. Las exportaciones se incrementaron 43,7%, a 13.658 toneladas, que aportaron u$s 11,7 millones. Pese a que las importaciones (16.413 toneladas, por u$s 54,4 millones) cayeron 59,2% en volumen, la balanza comercial del sector fue deficitaria en, aproximadamente u$s 42,7 millones.

Fundada en 1923, Paladini tiene más de 2400 empleados que, en 46.000 metros cuadrados de instalaciones, procesan anualmente 31.000 toneladas de carne porcina y 10.000 de bovina. Además, tiene nueve sucursales: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán, Resistencia, Neuquén, Bahía Blanca y Santo Tomé.